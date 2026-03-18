Сапсаны Уралсиба вновь прилетели в Уфу

В Уфе 16 марта в 20:12 камеры, установленные на крыше главного здания банка Уралсиб, зафиксировали прилет сапсана на привычное место гнездования. Многолетние наблюдения ученых-орнитологов показали, что после возвращения соколов с зимовки в город приходит весна и тепло. Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе более 20 лет. Площадка стала для птиц привычным местом для выведения потомства. С 2019 года Уралсиб совместно с Башкирским отделением Союза охраны птиц России, отделением РГО в Республике Башкортостан и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» ведет ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов. За это время появилось 14 птенцов.

Трансляция начинается в период насиживания кладки, когда самка постоянно находится на выступе крыши, а самец добывает пищу для матери будущего потомства. Кладка яиц происходит через 19–21 день после «брачных танцев». Обычно самка откладывает 2–4 яйца каждые 48 часов. Период насиживания длится от 33 до 35 дней, и семейство соколов пополняется новыми птенцами. К лету они уже встают на крыло и, окрепнув, покидают родное гнездо.



Уралсиб много лет заботится о своих подопечных. К возвращению соколиного семейства площадку очищают от остатков добычи и следов гнездования предыдущих птиц, обновляют слой насыпи на крыше и проверяют дренаж. Специалисты банка обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологов для фотофиксации птенцов и для их последующего кольцевания. Также в период гнездования в Уралсибе вводят режим тишины — приостанавливаются все работы на фасаде и крыше высотного здания, чтобы не спугнуть птиц.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме члена башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.