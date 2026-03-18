Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 21 марта бесплатную презентацию книги «Консерватизм: невыученные уроки». Мероприятие проведет один из ее авторов — экономист Сергей Жаворонков (книга написана в соавторстве с Константином Яновским).

Новое издание посвящено глубокому анализу того, как исторически развивались идеи правового порядка и почему сегодня этот процесс дает сбои. Авторы разбирают парадоксы современных политических систем как на Западе, так и в России. В частности, они ищут ответ на вопрос, почему в последние сто лет сторонники свободы постоянно сдают позиции врагам личных прав и частной собственности.

На встрече Сергей Жаворонков расскажет, почему западные консерваторы, декларирующие верность семье и традициям, так и не смогли искоренить тоталитарную пропаганду в школах и университетах, а также разогнать ведомства, мешающие частному бизнесу. Особое внимание будет уделено экономическим проблемам: почему в мирное время растут налоги и как возникает парадокс, при котором избиратели-«налогорастратчики» получают возможность голосовать за изъятие средств у реальных налогоплательщиков. Отдельно экономист объяснит специфику российского политического поля, где консерваторами себя ошибочно называют поклонники диктатуры.