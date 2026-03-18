Что не так с российским консерватизмом? В Краснодаре пройдет презентация книги экономиста Сергея Жаворонкова
Экономист Сергей Жаворонков представит краснодарцам свою новую книгу «Консерватизм: невыученные уроки»
Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 21 марта бесплатную презентацию книги «Консерватизм: невыученные уроки». Мероприятие проведет один из ее авторов — экономист Сергей Жаворонков (книга написана в соавторстве с Константином Яновским).
Новое издание посвящено глубокому анализу того, как исторически развивались идеи правового порядка и почему сегодня этот процесс дает сбои. Авторы разбирают парадоксы современных политических систем как на Западе, так и в России. В частности, они ищут ответ на вопрос, почему в последние сто лет сторонники свободы постоянно сдают позиции врагам личных прав и частной собственности.
На встрече Сергей Жаворонков расскажет, почему западные консерваторы, декларирующие верность семье и традициям, так и не смогли искоренить тоталитарную пропаганду в школах и университетах, а также разогнать ведомства, мешающие частному бизнесу. Особое внимание будет уделено экономическим проблемам: почему в мирное время растут налоги и как возникает парадокс, при котором избиратели-«налогорастратчики» получают возможность голосовать за изъятие средств у реальных налогоплательщиков. Отдельно экономист объяснит специфику российского политического поля, где консерваторами себя ошибочно называют поклонники диктатуры.
На встрече можно будет приобрести книгу по минимальной издательской цене.
Организатор мероприятия — общественная организация «Правовая Россия» — занимается защитой прав граждан и реализует образовательные проекты для повышения политической грамотности. По словам руководителя организации Ахмеда Бесленея, цель таких мероприятий — помочь гражданам лучше понимать суть политических процессов, их исторические корни и механизмы принятия решений.
Презентация состоится 21 марта в 16:00 по адресу: ул. Таманская, 180. Вход свободный, но требуется предварительная запись (по телефону +7 (918) 193-81-01).
Сергей Жаворонков — экономист и политик, бывший сопредседатель партии «Демократический выбор». Окончил истфак МГУ, с конца девяностых работал в структурах при правительстве России, затем — старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара. В нулевых был активным участником московского отделения «Союза правых сил».
