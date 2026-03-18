Авито Путешествия расширили страховку жилья для посуточной аренды

  © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
АльфаСтрахование и Авито Путешествия запустили страховой продукт для квартир и домов, которые сдают посуточно

Совместная страховка призвана усилить уже действующую программу страхования для посуточных арендадателей. Владельцы жилья, размещенного на платформе, могут застраховаться от типовых рисков: от бытового ущерба до порчи техники и мебели. Страховка действует на каждый период онлайн-бронирования через Авито Путешествия, оформлять ее дополнительно не нужно.

Чтобы подключить защиту, арендодателю достаточно получить статус «Жилье проверено» и указать номер квартиры или дома в карточке объявления. Полис покрывает отделку, коммуникации и предметы интерьера, а также гражданскую ответственность перед соседями. Дорогостоящее имущество можно включить в страховку, если оно есть на актуальных фото или видео в объявлении.

Программа компенсирует как крупные убытки — например, после пожара или затопления (до 300 тыс. руб.), так и мелкие повреждения (до 12 тыс. руб.). Выплату можно направить на восстановление, ремонт или замену имущества, включая услуги химчистки.

В полисе предусмотрена франшиза 1500 рублей. Она действует со второго страхового случая: из суммы выплаты вычтут 1500 руб.

Заявить о страховом случае арендодатель может онлайн. Сервис урегулирования автоматически подтягивает данные по ID бронирования из внутренних систем компании.

«Благодаря данному сервису для онлайн-урегулирования, клиенты получают решение в среднем за один день, а по 70-80% обращений выплата поступает день в день. Такой подход делает процесс заявления о страховом случае максимально технологичным и избавляет арендодателей от бумажной волокиты и долгого ожидания. Все — от подачи заявления до получения выплаты — можно сделать в несколько кликов», — рассказала Оксана Рыбкина, руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

