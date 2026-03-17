На Мальдивах дешевле. В Анапе откроется отель, неделя в котором стоит от 342 тыс. рублей

Двухкомнатный номер обойдется в 454 тыс. рублей, с приватным бассейном (на несколько сьютов) — в 538 тыс. рублей, с индивидуальным бассейном — в 622 тыс. рублей. Неделя в трехкомнатном президентском люксе площадью 178 кв. метров стоит 1 млн 182 тыс. рублей.

Юга.ру проверили эту информацию. Проживание в указанном отеле с 5 по 12 июня обойдется минимум в 342 тыс. рублей. За эти деньги гости будут жить в однокомнатном люксе площадью 45 кв. метров с видом на море.

15 марта телеграм-канал «Баррель черной икры» опубликовал пост, в котором сравнил стоимость проживания в новом комплексе Dusit Thani Resort & Spa Anapa Miracleon и на Мальдивах. По его данным, отель на Черном море просит почти 400 тыс. рублей за семь ночей. При этом отпуск на островах в Южной Азии можно организовать примерно на 120 тыс. рублей дешевле.

«Цвет не тот. И фактура совсем другая»:

13 марта анапский блогер Андрей Маковозов сообщил, что песок, который завозят на пляжи Анапы, совсем не похож на тот, что был раньше.

«Он кардинально отличается по консистенции. Это больше напоминает обычный строительный песок с большим количеством глины. Сейчас он подсох и превратился в комья, тогда как настоящий песок из анапских дюн легко течет сквозь пальцы почти как жидкость», — рассказал блогер.

Он высказал сомнение в том, что гости элитного отеля Dusit Thani будут довольны возможностью отдыхать на таком песке.

2 февраля сайт TourDom.ru опубликовал текст, в котором привел мнения турагентов относительно перспектив Анапы в этом летнем сезоне.

«Для Анапы, где открытие пляжей летом 2026-го под вопросом, такой прайс слишком высок», — считают некоторые специалисты.

Но есть и противоположные мнения. Другие заявили, что туристов может привлечь не столько сам курорт, сколько статус и сервис отеля.

Комплекс Dusit Thani Resort & Spa Anapa Miracleon планируют открыть на курорте в мае. Гостиница расположена на первой береговой линии, выполнена в тайском стиле и спроектирована в форме футуристичной дугообразной формы. Отель включает 180 номеров на семи этажах, в том числе с собственными бассейнами.

Объем инвестиций составил примерно 3,3 млрд рублей. Это первый в Анапе проект, ориентированный на формат «тихая роскошь».