В Краснодаре в честь Дня поэзии обсудят творчество Барто и Мошковской

Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта встречу книжного клуба. Она будет приурочена ко Всемирному дню поэзии и посвящена творчеству двух поэтесс.

Также гости поговорят о том, как авторки совершили революцию в детской литературе, выбрав свой путь, и как создавали образ ребенка, с которым взрослели поколения читателей.

Помимо этого, можно будет увидеть тематическую выставку с предметами-якорями сюжета: мишкой с лапкой 1950-1960-х годов, неваляшкой, книгами с дарственной надписью Агнии Барто из коллекции основательницы музея «Дом детства имени моей мамы» Анжелики Бурмистровой-Савенковой.

Встреча пройдет 21 марта в 17:00 на улице Постовой, 39/1. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-58-78