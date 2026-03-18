В Краснодаре в честь Дня поэзии обсудят творчество Барто и Мошковской
В краснодарском музее состоится встреча книжного клуба, посвященная двум писательницам (16+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта встречу книжного клуба. Она будет приурочена ко Всемирному дню поэзии и посвящена творчеству двух поэтесс.
Во-первых, участники обсудят творчество Агнии Барто:
- раннюю лирику и общность ее поэзии с поэзией Владимира Маяковского;
- новаторство, возрастную психологию, дидактизм и рифму;
- тему защиты детства от бед взрослого мира.
Во-вторых, участники обсудят творчество Эммы Мошковской:
- тему наивного взгляда ребенка в сказках «Как жираф пошел в школу» и «Шел Бегемотик»;
- философскую прозу;
- экзистенциальные темы;
- работу с абстрактным мышлением.
Также гости поговорят о том, как авторки совершили революцию в детской литературе, выбрав свой путь, и как создавали образ ребенка, с которым взрослели поколения читателей.
Помимо этого, можно будет увидеть тематическую выставку с предметами-якорями сюжета: мишкой с лапкой 1950-1960-х годов, неваляшкой, книгами с дарственной надписью Агнии Барто из коллекции основательницы музея «Дом детства имени моей мамы» Анжелики Бурмистровой-Савенковой.
Встреча пройдет 21 марта в 17:00 на улице Постовой, 39/1. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-58-78
Как писали Юга.ру, 29 марта в Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Винсенту Ван Гогу.