В Краснодаре в честь Дня поэзии обсудят творчество Барто и Мошковской

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском музее состоится встреча книжного клуба, посвященная двум писательницам (16+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта встречу книжного клуба. Она будет приурочена ко Всемирному дню поэзии и посвящена творчеству двух поэтесс.

Во-первых, участники обсудят творчество Агнии Барто:

  • раннюю лирику и общность ее поэзии с поэзией Владимира Маяковского;
  • новаторство, возрастную психологию, дидактизм и рифму;
  • тему защиты детства от бед взрослого мира. 

Во-вторых, участники обсудят творчество Эммы Мошковской:

  • тему наивного взгляда ребенка в сказках «Как жираф пошел в школу» и «Шел Бегемотик»;
  • философскую прозу;
  • экзистенциальные темы;
  • работу с абстрактным мышлением. 

История о поиске взаимопонимания:

Также гости поговорят о том, как авторки совершили революцию в детской литературе, выбрав свой путь, и как создавали образ ребенка, с которым взрослели поколения читателей.

Помимо этого, можно будет увидеть тематическую выставку с предметами-якорями сюжета: мишкой с лапкой 1950-1960-х годов, неваляшкой, книгами с дарственной надписью Агнии Барто из коллекции основательницы музея «Дом детства имени моей мамы» Анжелики Бурмистровой-Савенковой. 

Встреча пройдет 21 марта в 17:00 на улице Постовой, 39/1. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-58-78

Афиша Город Краснодар Литература Музеи отдых Поэзия Развлечения События

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте