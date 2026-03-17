В Анапе пройдут три субботника. Когда и как принять участие?

  Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
В Анапе состоятся субботники на Бугазской косе, пляже «Парус» и «Ласточкиных гнездах» (0+)

Анапский центр экологии и творчества «Чисто Жизнь» анонсировал субботники в разных местах города и его окрестностней. 

18 и 21 марта с 10:00 до 18:00 состоится уборка на Бугазской косе — волонтеры будут убирать штормовой мусор. Узнать подробности можно по телефону +7 (961) 58-05-070.

20 и 21 марта с 12:00 до 17:00 уборка пройдет на пляже «Парус» на Пионерском проспекте в районе пансионата «Селена». Волонтеры будут просеивать песок и вручную собирать мазут. Присоединиться желающие смогут в любое время. Узнать подробности можно по телефону +7 (961) 58-05-070

22 марта с 11:00 до 16:00 уборка состоится в районе смотровой площадки «Ласточкины гнезда» на Лысой горе в поселке Супсех. Желающие смогут присоединиться в любое время. Узнать подробности можно по телефону +7 (958) 81-32-617.

Как писали Юга.ру, в марте жители Анапы и Новороссийска пожаловались на трупы птиц и дельфинов на пляжах

