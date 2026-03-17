Мессенджер Telegram заблокирован на 80% на территории России — «Коммерсант»

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В среднем по России доля неудачных запросов в Telegram — 79,4%. В отдельных регионах показатель выше

16 марта «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Merilo (разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo) сообщил, что доля неудачных запросов к доменам Telegram из России достигла практически 80%. В некоторых регионах этот показатель выше — около 90%. 

За неделю с 9 по 15 марта средняя доля неудачных запросов по стране выросла на 47% — до 79,4%. В Центральном федеральном округе на 60% — до 76,5%, в Южном на 22% — до 75,4%, в Северо-Кавказском на 27,8% — до 76,7%. Наивысший показатель отмечается в Дальневосточном округе — 85%. 

  • © Скриншот графика с сайта «Коммерсант»
В Краснодарском крае массово сбоит Telegram:

Специалисты отмечают, что фактически мессенджер перестал полноценно функционировать: раньше блокировались мультимедиа, а теперь даже сообщения отправляются с задержкой. 

Неравномерность блокировки по регионам объясняют особенностями работы технических средств, у каждого из которых своя мощность. 

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова подчеркнула, что оборудование для фильтрации трафика у провайдеров работает по-разному и с разной скоростью. Также она заявила, что мессенджер превращается в «текстовую платформу, где сообщения проходят еще более или менее»

При этом Биджелова заявила, что заблокировать Telegram на 100% очень сложно, но «вполне реально довести ситуацию до состояния, когда пользоваться им станет невозможно». Она считает, что есть два исхода ситуации: либо власти добьются полной блокировки мессенджера, либо пользователи перейдут на аналоги. 

Как писали Юга.ру, 11 марта в Госдуме пообещали, что при блокировке Telegram не поможет и VPN.

Telegram Интернет Мобильная связь Роскомнадзор Связь Социальные сети Технологии

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте