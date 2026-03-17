Жители Ростовской области оплатили «улыбкой» 3 млн покупок в 2025 году
В прошлом году дончане расплачивались с помощью биометрии 3 млн раз. Это в пять раз больше, чем годом ранее.
Чаще всего новым способом оплаты пользовались весной — на апрель и май пришлось 670 тысяч транзакций.
Популярность сервиса подстегнуло и развитие инфраструктуры на Дону: количество терминалов, которые принимают оплату «улыбкой», за год выросло на 65% и достигло почти 37 тысяч.
В целом на юге России и Северном Кавказе парк таких устройств за 2025 год удвоился (до 180 тысяч), а общее количество транзакций составило 12,6 млн. Ростовская область — один из лидеров макрорегиона как по числу биотерминалов, так и по популярности сервиса у населения.
Динамика последних двух лет показывает взрывной рост интереса к биометрии. Если в 2024 году дончане воспользовались этим способом около 500 тысяч раз (с пиком в 172 тысячи транзакций в декабре), то в 2025-м ежемесячный показатель уверенно держался на уровне 250 тысяч операций.
Оплата по биометрии — не только быстрый, но и один из самых безопасных методов. Данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода, привязанного к платежному счету. Алгоритмы распознавания лиц умеют отличать реальные лица от фотографий или видео и учитывают изменения во внешности.
«В Ростовской области возможность оплачивать покупки биометрией появилась в 2023 году. За это время оплата улыбкой превратилась из самого необычного способа в один из самых удобных и привычных для ростовчан. Во многом этому способствовало расширение инфраструктуры для приема безналичных платежей нового поколения по всей области. Если в начале 2025 года таких терминалов на Дону было 22,5 тыс., то с этого года — уже почти 37 тысяч. Мы активно внедряем эту технологию в разные сферы бизнеса: гостиницы и рестораны, продуктовые магазины и гипермаркеты, спортклубы, парки, вокзалы и другие объекты. Учитывая туристическую и логистическую значимость Донского края, мы хотим, чтобы жители и гости региона не утруждали себя ношением пластиковой карты и могли расплачиваться одним взглядом в считанные секунды. Тем более, что оплатить покупки улыбкой на наших терминалах может любой россиянин независимо от того, клиентом какого банка он является», — управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.