Жители Ростовской области оплатили «улыбкой» 3 млн покупок в 2025 году

В прошлом году дончане расплачивались с помощью биометрии 3 млн раз. Это в пять раз больше, чем годом ранее.

Чаще всего новым способом оплаты пользовались весной — на апрель и май пришлось 670 тысяч транзакций. Популярность сервиса подстегнуло и развитие инфраструктуры на Дону: количество терминалов, которые принимают оплату «улыбкой», за год выросло на 65% и достигло почти 37 тысяч.

В целом на юге России и Северном Кавказе парк таких устройств за 2025 год удвоился (до 180 тысяч), а общее количество транзакций составило 12,6 млн. Ростовская область — один из лидеров макрорегиона как по числу биотерминалов, так и по популярности сервиса у населения.

Динамика последних двух лет показывает взрывной рост интереса к биометрии. Если в 2024 году дончане воспользовались этим способом около 500 тысяч раз (с пиком в 172 тысячи транзакций в декабре), то в 2025-м ежемесячный показатель уверенно держался на уровне 250 тысяч операций. Оплата по биометрии — не только быстрый, но и один из самых безопасных методов. Данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода, привязанного к платежному счету. Алгоритмы распознавания лиц умеют отличать реальные лица от фотографий или видео и учитывают изменения во внешности.

Читайте также: Краснодарский край занял 38 место среди регионов России по повседневным тратам