Гоген, Пикассо, Мунк, Дали. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о психоанализе в модернизме

Вместе со спикером участники проанализируют, как работы Климта, Гогена, Ван Гога, Пикассо, Матисса, Мунка, Кандинского и Дали иллюстрируют психоаналитические концепции.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 27 марта лекцию «Психоанализ и модернизм. Исторический экскурс». Встречу проведет клинический и перинатальный психолог Марина Урбонавичене.

Модернизм в искусстве — термин, который объединяет множество течений и школ. Самые важные из них: импрессионизм (Клод Моне, Огюст Ренуар), постимпрессионизм (Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн), фовизм (Анри Матисс и его последователи), экспрессионизм (Эдвард Мунк, Эрнст Кирхнер), кубизм (Пабло Пикассо, Жорж Брак), футуризм (Умберто Боччони), абстракционизм (Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан), сюрреализм (Сальвадор Дали, Рене Магритт), конструктивизм (Владимир Татлин).

Модернизм расширил границы искусства до бесконечности и показал, что художественное высказывание может быть любым.

Лекция состоится 27 марта в 17:00 на улице Красной, 11 (пространство «КиноАРТ»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.