Пластик, покрышки и мертвая рыба. Три грузовика мусора вытащили волонтеры из пруда возле стадиона ФК «Краснодар»

  • © Фото предоставил Юга.ру телеграм-канал «Очистка и зарыбление Карасунов»
Во время субботника краснодарские волонтеры собрали из пруда на улице Восточно-Кругликовской ветки, пластик и мертвую рыбу

Предыстория. 14 марта в Краснодаре прошел субботник. Жители очистили пруд на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы в районе стадиона ФК «Краснодар».

15 марта в телеграм-канале «Очистка и зарыбление Карасунов» сообщили о результатах прошедшего субботника.

Волонтеры рассказали, что за два часа работы собрали из пруда три полных кузова «КамАЗа». Организатор субботника сообщил Юга.ру, что среди мусора были как ветки и бревна, так и пластик, бутылки, пакеты, покрышки. Также волонтеры собрали рыбу, которая погибла в водоеме. 

В Краснодаре активисты очистили Покровские озера:

Один из волонтеров рассказал Юга.ру, что пять лет назад они уже чистили этот пруд и выпускали в него рыбу.

«К сожалению, сейчас все убили... Надо начинать заново!» — подытожил волонтер.  

В дальнейшем добровольцы планируют разобраться со сливом со сливом канализации, который загрязняет пруд и убивает рыбу. По словам координатора сообщества Андрея Моисеева, на данный момент необходимо зафиксировать наличие слива — сделать фото- и видеодоказательства для того, чтобы Минприроды Краснодарского края начало проверку.

Как писали Юга.ру, в феврале жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке.

Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района на 250 млн рублей
В Краснодаре пройдет лекция о турпоходах для новичков и опытных путешественников
Пластик, покрышки и мертвая рыба. Три грузовика мусора вытащили волонтеры из пруда возле стадиона ФК «Краснодар»
История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»
В Краснодарском крае массово сбоит Telegram. Эксперты предполагают начало блокировки
Краснодарский край и Дагестан вошли в топ-10 регионов по числу безнадзорных детей

