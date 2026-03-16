В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с облачной и дождливой погоды. На побережье усилится ветер

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 16-17 марта

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 16 и 17 марта будет облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируют дождь, ночью и утром — туман. Порывы ветра могут достигать 12–14 м/с.

Температура воздуха ночью — 0–5 °C, днем — 10–15 °C, на Азовском побережье будет чуть прохладнее — 8–13 °C. В горах ночью — от –5 °C до 0 °C, днем — от –3 °C до 2 °C. 

На Черноморском побережье ожидается небольшой дождь, а во вторник, 17 марта, — умеренный. Ветер усилится до 12–14 м/с, 16 марта на участке Анапа — Джубга — до 15–20 м/с, в Новороссийске — до 19–24 м/с. Температура воздуха ночью — 4–9 °C, днем — 9–14 °C.

По данным синоптиков, в Краснодаре в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха ночью — 3–5 °C, днем — 12–14 °C.

Ранее Юга.ру писали, какая погода ожидается в Краснодаре в апреле и мае 2026 года.

Около 140 жителей Адыгеи приняли участие в «Адыгэ диктанте». Что это за акция?
В Сочи будут неделю отлавливать бродячих собак
«Цвет не тот. И фактура совсем другая». Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево
Под Тихорецком вновь загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА
Женская трансформация без клише. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Код обновления»

