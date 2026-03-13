Волшебное озеро, аллеи для прогулок и подземный сад: узнали о новых локациях в парке «Краснодар»

В краснодарском «Парке Облаков» несколько новых локаций. Некоторые из них еще не открылись

12 марта в телеграм-канале «Парк Галицкого Краснодар» опубликовали ролик, снятый в новой локации «Парка Облаков» — озере Старости. Водоем уже работает, однако доступа к нему нет.

Овальное озеро разделено на четыре части пешеходными дорожками, благодаря которым посетители смогут пройти «сквозь воду» — тропинки находятся ниже уровня воды. Со стен, которые формируют дорожки, стекает вода. Помимо этого, в темное время суток озеро окрашивает фиолетовая подсветка, а вода начинает мерцать и сверкать.

Находится водоем недалеко от каньона, открывшегося в парке в сентябре. Официально об открытии локации еще не сообщали.