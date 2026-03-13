Волшебное озеро, аллеи для прогулок и подземный сад: узнали о новых локациях в парке «Краснодар»
В краснодарском «Парке Облаков» несколько новых локаций. Некоторые из них еще не открылись
12 марта в телеграм-канале «Парк Галицкого Краснодар» опубликовали ролик, снятый в новой локации «Парка Облаков» — озере Старости. Водоем уже работает, однако доступа к нему нет.
Овальное озеро разделено на четыре части пешеходными дорожками, благодаря которым посетители смогут пройти «сквозь воду» — тропинки находятся ниже уровня воды. Со стен, которые формируют дорожки, стекает вода. Помимо этого, в темное время суток озеро окрашивает фиолетовая подсветка, а вода начинает мерцать и сверкать.
Находится водоем недалеко от каньона, открывшегося в парке в сентябре. Официально об открытии локации еще не сообщали.
Ранее, 10 марта, в телеграм-канале «Парк «Краснодар» сообщили, что на территории открыли новые аллеи для прогулок.
Дорожки находятся за «Амфитеатром воды». Попасть на аллеи удобнее всего со стороны улицы Сарабеева.
Помимо этого, в парке «Краснодар» строят еще одну новую локацию — она выглядит как глубокий цилиндр с террасами и растениями или подземный сад. Однако на данный момент неизвестно, что из себя представляет объект, который находится рядом с «Амфитеатром воды».
Локация похожа на каньон с многоуровневыми стенами. На каждом из уровней расположено растение, вокруг которого — цветная подсветка. Вероятнее всего, за счет света от ламп в темное время суток цветы, кустарники и деревья будут создавать эффект парения в воздухе.
Вокруг каньона расположена прогулочная зона с лестницами и смотровыми площадками. Внутрь амфитеатра, скорее всего, можно будет попасть через подземный тоннель, который видно на фотографиях.
Рядом с объектом расположена скульптурная композиция, изображающая обнаженных людей. Двое из них сидят на возвышенности и держат двух других за руки, как бы спасая от падения. Под людьми находится круглое отверстие, напоминающее пропасть.
О дате открытия нового объекта официально не сообщалось.
Как писали Юга.ру, в январе в краснодарском «Парке Облаков» открылось новое кафе Сергея Галицкого.