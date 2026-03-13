Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 14-15 марта

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в выходные, 14 и 15 марта, осадков не ожидается. Однако в горах возможны небольшой дождь и мокрый снег. 14 марта ветер усилится до 12–14 м/с, а 15 марта — до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью — от –1 °С до 4 °С, в юго-восточных предгорных районах похолодает до –5 °С. Днем в регионе температура будет колебаться в пределах 9–15 °С. В горах ночью — до –7 °С, днем потеплеет до 5 °С.

Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей:

На Черноморском побережье будет наблюдаться небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 3–9 °С, днем воздух прогреется до 17 °С.

В Краснодаре в выходные будет солнечная и ясная погода. Днем ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью — 2–4 °С, днем — 13–15 °С.

Ранее Юга.ру писали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные
В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram
В Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой
14 марта ФК «Сочи» сыграет против «Краснодара». Где посмотреть трансляцию?
«Запретный плод сладок». Краснодарскую кофейню отменяют за названия напитков с шутками про остров Эпштейна
В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Есенина

Лента новостей

Реклама на сайте