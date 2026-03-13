Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в выходные, 14 и 15 марта, осадков не ожидается. Однако в горах возможны небольшой дождь и мокрый снег. 14 марта ветер усилится до 12–14 м/с, а 15 марта — до 15–20 м/с.



Температура воздуха ночью — от –1 °С до 4 °С, в юго-восточных предгорных районах похолодает до –5 °С. Днем в регионе температура будет колебаться в пределах 9–15 °С. В горах ночью — до –7 °С, днем потеплеет до 5 °С.