Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 14-15 марта
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в выходные, 14 и 15 марта, осадков не ожидается. Однако в горах возможны небольшой дождь и мокрый снег. 14 марта ветер усилится до 12–14 м/с, а 15 марта — до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью — от –1 °С до 4 °С, в юго-восточных предгорных районах похолодает до –5 °С. Днем в регионе температура будет колебаться в пределах 9–15 °С. В горах ночью — до –7 °С, днем потеплеет до 5 °С.
На Черноморском побережье будет наблюдаться небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 3–9 °С, днем воздух прогреется до 17 °С.
В Краснодаре в выходные будет солнечная и ясная погода. Днем ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью — 2–4 °С, днем — 13–15 °С.
