14 марта ФК «Сочи» сыграет против «Краснодара». Где посмотреть трансляцию?

На стадионе «Фишт» состоится матч «Сочи» против «Краснодара». Трансляцию игры покажут в кубанской столице и еще двух городах края (0+)

Жители кубанской столицы смогут посмотреть трансляцию игры в амфитеатре парка «Краснодар». Начало эфира — в 13:45. Вход на просмотр свободный. За 30 минут до трансляции пройдет досмотр.

14 марта в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) состоится матч между ФК «Сочи» и «Краснодаром». Он пройдет на сочинском стадионе «Фишт».

Также матч на большом экране смогут посмотреть жители Геленджика и Армавира — трансляцию проведет сеть кинотеатров «Монитор». Эфир начнется в 13:45, стоимость билета — 600 рублей.

В Армавире игру покажут в кинотеатре МЦ «Красная площадь» на улице Воровского, 69, в Геленджике — в кинотеатре «Радуга» на улице Первомайской, 8.

Напомним, последний матч ФК «Краснодар» провел с «Рубином» 8 марта. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. Это поражение стало для «Краснодара» первым в выездных матчах сезона. Несмотря на проигрыш, команда осталась на первом месте с 43 очками, опережая «Зенит» всего на одно очко.

ФК «Сочи» на данный момент является аутсайдером — у команды 9 очков.