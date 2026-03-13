14 марта ФК «Сочи» сыграет против «Краснодара». Где посмотреть трансляцию?
На стадионе «Фишт» состоится матч «Сочи» против «Краснодара». Трансляцию игры покажут в кубанской столице и еще двух городах края (0+)
14 марта в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) состоится матч между ФК «Сочи» и «Краснодаром». Он пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
Жители кубанской столицы смогут посмотреть трансляцию игры в амфитеатре парка «Краснодар». Начало эфира — в 13:45. Вход на просмотр свободный. За 30 минут до трансляции пройдет досмотр.
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»:
Также матч на большом экране смогут посмотреть жители Геленджика и Армавира — трансляцию проведет сеть кинотеатров «Монитор». Эфир начнется в 13:45, стоимость билета — 600 рублей.
В Армавире игру покажут в кинотеатре МЦ «Красная площадь» на улице Воровского, 69, в Геленджике — в кинотеатре «Радуга» на улице Первомайской, 8.
Напомним, последний матч ФК «Краснодар» провел с «Рубином» 8 марта. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. Это поражение стало для «Краснодара» первым в выездных матчах сезона. Несмотря на проигрыш, команда осталась на первом месте с 43 очками, опережая «Зенит» всего на одно очко.
ФК «Сочи» на данный момент является аутсайдером — у команды 9 очков.
Как писали Юга.ру, 5 марта ФК «Краснодар» подал жалобу на ЦСКА после расистских высказываний в сторону нападающего «быков» Кордобы.