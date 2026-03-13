В школах, детсадах и вузах Анапы ввели свободное посещение из-за атак БПЛА

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила в своем телеграм-канале, что с 13 марта в городе вводится свободное посещение образовательных учреждений — школ, детсадов, вузов и сузов. Они продолжат работать в штатном режиме. Однако решение о посещении занятий остается на усмотрение родителей, которые должны заранее уведомить педагогов. Каждый ученик получит темы для самостоятельного изучения и домашние задания.

«Прошу родителей подойти к такому решению взвешенно, оценив все риски. Не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен. Все наши образовательные учреждения готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучения и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности. Ни один ребенок не должен оставаться без присмотра взрослых», — написала Маслова.