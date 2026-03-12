Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МВД раскрыло хищение 8 млрд рублей при возведении центра художественной гимнастики в Сочи

12 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство раскрыло масштабное хищение бюджетных средств при строительстве центра художественной гимнастики в Сочи. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба превысила 8 млрд рублей.

Уголовное дело возбудили в отношении 13 человек. В числе фигурантов — бывший член совета директоров «Газпром», экс-заместитель генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», а также руководители ряда дочерних и подрядных структур.

Читайте также:

Следствие считает, что в период с 2016 по 2019 год подозреваемые организовали преступную схему по хищению средств, выделенных на возведение спортивного объекта. Работы на строительной площадке либо не велись вовсе, либо выполнялись частично, создавая лишь видимость активности.

«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности»,— добавила Волк.

Как писали Юга.ру, в 2025 году у кубанских чиновников изъяли имущество на 76 млрд рублей.

Газпром Деньги Мошенничество Сочи Спорт Спортивная гимнастика Художественная гимнастика

Новости

В Краснодаре посмотрят и обсудят психологический триллер «Скрытое» 2004 года
Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод
Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году
Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»
Третий день без мобильного интернета: в Краснодаре продолжаются сбои
В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены

Лента новостей

Третий день без мобильного интернета
Сегодня, 16:05
Третий день без мобильного интернета
В Краснодаре продолжаются сбои
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Сегодня, 11:54
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Авиагавани не работали почти двое суток
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Сегодня, 09:37
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Реклама на сайте