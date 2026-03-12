Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»

Уголовное дело возбудили в отношении 13 человек. В числе фигурантов — бывший член совета директоров «Газпром», экс-заместитель генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», а также руководители ряда дочерних и подрядных структур.

12 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила , что ведомство раскрыло масштабное хищение бюджетных средств при строительстве центра художественной гимнастики в Сочи. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба превысила 8 млрд рублей.

Следствие считает, что в период с 2016 по 2019 год подозреваемые организовали преступную схему по хищению средств, выделенных на возведение спортивного объекта. Работы на строительной площадке либо не велись вовсе, либо выполнялись частично, создавая лишь видимость активности.

«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности»,— добавила Волк.