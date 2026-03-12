Третий день без мобильного интернета: в Краснодаре продолжаются сбои
Краснодарцы снова пожаловались на отсутствие мобильного интернета
12 марта жители Краснодара и края снова сообщают об отсутствии мобильного интернета. Сбои наблюдаются с полудня.
По данным сервиса Сбой.рф, с 12:00 до 15:00 из Краснодарского края поступило 120 жалоб на работу операторов связи. Чаще всего пользователи сообщают о сбоях в Telegram, а также у провайдеров Ростелеком, Триколор и НТВ‑Плюс.
Жители региона жалуются и на проблемы в работе мессенджера MAX и других сервисов, включенных в «белый список».
«Не будет ни черта функционировать»:
Неполадки фиксирует и сайт Downdetector. За последний час из Краснодарского края поступила 41 жалоба, а всего за сутки — 686. Пользователи отмечают, что не работают приложения банков, операторов связи и сервис «Яндекс Про».
Напомним, что мобильный интернет сбоит в Краснодаре и крае с 10 марта на фоне угрозы атак БПЛА.
Как писали Юга.ру, мессенджер Max следит за пользователями VPN-сервисов и попытками обхода блокировок.