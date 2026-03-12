Третий день без мобильного интернета: в Краснодаре продолжаются сбои

12 марта жители Краснодара и края снова сообщают об отсутствии мобильного интернета. Сбои наблюдаются с полудня.

По данным сервиса Сбой.рф, с 12:00 до 15:00 из Краснодарского края поступило 120 жалоб на работу операторов связи. Чаще всего пользователи сообщают о сбоях в Telegram, а также у провайдеров Ростелеком, Триколор и НТВ‑Плюс.

Жители региона жалуются и на проблемы в работе мессенджера MAX и других сервисов, включенных в «белый список».