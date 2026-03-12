Жители Краснодарского края увидели в небе летящий огненный шар, который разрушился над Черным морем

Вечером 11 марта над Черноморским побережьем пролетел светящийся объект. Его видели в небе жители Анапы, Новороссийска и других городов юга

Вечером 11 марта в социальных сетях появились видео с падающим метеоритом. Огненный шар в небе видели жители Анапы, Новороссийска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов юга.

Пользователи отметили, что «в небе что-то ярко горело и двигалось вниз», однако в соцсетях не стали делать поспешных выводов без официальных подтверждений.

Позднее пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что небольшой метеорит мог разрушиться в районе Черноморского побережья, поэтому след объекта был виден в 100-200 км от береговой линии.

«Речь идет об интервале примерно с 22:34 до 22:36 по московскому времени. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером в несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», — заявили ученые.