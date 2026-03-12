В Анапе впервые отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА. А что с вузами?

12 марта глава Анапы Светлана Маслова сообщила в своем телеграм-канале, что в городе сохраняется угроза атаки БПЛА и порекомендовала жителям оставить своих детей дома. По ее словам, всех школьников временно перевели на дистанционное обучение, а детсады частично приостановили работу.



«Очень важно, чтобы дети находились дома и не совершали прогулки по улицам до отмены сигнала опасности. Уважаемые родители, проконтролируйте этот вопрос. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут. Для тех, кому совсем не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы. Воспитатели и другой персонал знают, как действовать в случае угроз», — написала Маслова.