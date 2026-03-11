Сирены, пострадавший и удаленка в вузах. Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи

В Сочи больше суток продолжается атака беспилотников. Жителям рекомендуют не выходить из домов

10 марта в 16:44 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале о беспилотной опасности. В городе включили сирены. Угроза атаки БПЛА продолжалась на курорте всю ночь и сохраняется до сих пор. Прошунин порекомендовал работодателям временно смягчить трудовой режим для родителей с детьми до 12 лет — разрешить оставаться дома до стабилизации обстановки. Также глава Сочи предложил жителям не отправлять детей в школы и детсады.

В Сочи за неделю сирены при атаках беспилотников включали до 40 раз:

Андрей Прошунин рассказал, что в ряде вузов отменили занятия и перевели студентов на удаленку. Он порекомендовал образовательным учреждениям вводить дистанционный режим обучения в дни атак БПЛА.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Адлерском районе обломки дрона повредили крышу частного дома. Хозяин получил ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации. Власти Сочи пообещали помочь восстановить дом.



Телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на пресс-службу мэрии Сочи сообщил, что обломки беспилотника попали в бывший санаторий «Ставрополье». По предварительным данным, здание не действующее, людей внутри нет. На месте работают спецслужбы.

На момент публикации в Сочи продолжает работать система ПВО. Напомним, что аэропорт курорта закрыт с 10 марта из-за угрозы атаки БПЛА.