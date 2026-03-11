В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет. Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь

Краснодарский край

В Краснодаре и крае не работает мобильный интернет из-за объявленной угрозы атаки БПЛА

11 марта жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. По заявлению пользователей, сбои начались еще 10 марта и продолжаются до сих пор. 

По данным сайта «Сбой.рф», жалобы поступают на всех основных операторов — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Всего с 11:00 до 14:00 11 марта сервис зафиксировал 86 жалоб из Краснодарского края. 

Также сообщения о неполадках поступают на сайт DownDetector — за последний час из региона пришли 53 жалобы, а всего за сутки — 684. Пользователи отметили, что не работают приложения банков, ФНС, «ВКонтакте» и сервиса такси «Яндекс Go».

Помимо этого, жители сообщили о проблемах с сотовой связью и работой приложений и других сервисов, включенных в «белый список».

«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат»:

Например, 10 марта на сайте «Пикабу» житель Краснодара рассказал, что даже с «работающим интернетом» у него не грузились сайты из «белого списка». 

«Краснодар. Утро. Обычно ведь как бывает: вечером приходит смс от МЧС — «возможна авиационная опасность» и интернет могут ограничить. Уже привыкли, но сегодня было иначе. Где-то в 7–8 утра приходит смс: «Интернет снова работает». Ну ок, думаю, значит, все нормально. Выхожу днем на «Почту России» — и тут начинается цирк: интернет есть, но его как бы нет», — написал мужчина. 

Краснодарец сообщил, что у него не работал сайт «Почты России», не грузилось приложение МТС и Альфа-Банка. 

Отметим, что ограничения работы мобильного интернета происходят из-за угрозы атаки БПЛА, которую ввели в Краснодаре вечером 10 марта и до сих пор не отменили. 

Как писали Юга.ру, 11 марта в Крымске персонал муниципального культурного центра выгнал на улицу учительницу детьми во время беспилотной опасности.

