В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет. Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь

В Краснодаре и крае не работает мобильный интернет из-за объявленной угрозы атаки БПЛА

11 марта жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. По заявлению пользователей, сбои начались еще 10 марта и продолжаются до сих пор.

По данным сайта «Сбой.рф», жалобы поступают на всех основных операторов — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Всего с 11:00 до 14:00 11 марта сервис зафиксировал 86 жалоб из Краснодарского края.

Также сообщения о неполадках поступают на сайт DownDetector — за последний час из региона пришли 53 жалобы, а всего за сутки — 684. Пользователи отметили, что не работают приложения банков, ФНС, «ВКонтакте» и сервиса такси «Яндекс Go».

Помимо этого, жители сообщили о проблемах с сотовой связью и работой приложений и других сервисов, включенных в «белый список».