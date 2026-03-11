Спортсмен из Чечни взял серебро первенства Европы по борьбе
Представитель Чеченской республики выиграл серебряную медаль первенства Европы U-23 по спортивной борьбе
10 марта пресс-служба Министерства спорта Чечни сообщила, что представитель республики 22-летний Магомед-Эми Эльтемиров стал серебряным призером первенства Европы U-23 по спортивной борьбе. Соревнования проходили в сербском городе Зренянин.
В финальном бое Эльтемиров уступил молдавскому спортсмену Александру Гайдарли со счетом 2:3.
В ведомстве отметили, что в конце января Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до 23 лет к соревнованиям под своей эгидой. Участвовать разрешили с национальной символикой.
