Спортсмен из Чечни взял серебро первенства Европы по борьбе

Представитель Чеченской республики выиграл серебряную медаль первенства Европы U-23 по спортивной борьбе

10 марта пресс-служба Министерства спорта Чечни сообщила, что представитель республики 22-летний Магомед-Эми Эльтемиров стал серебряным призером первенства Европы U-23 по спортивной борьбе. Соревнования проходили в сербском городе Зренянин.

В финальном бое Эльтемиров уступил молдавскому спортсмену Александру Гайдарли со счетом 2:3. В ведомстве отметили, что в конце января Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до 23 лет к соревнованиям под своей эгидой. Участвовать разрешили с национальной символикой.