Спортсмен из Чечни взял серебро первенства Европы по борьбе

Чечня, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала Минспорт Чеченской республики https://t.me/minsport95/3776
    © Скриншот из телеграм-канала Минспорт Чеченской республики https://t.me/minsport95/3776

Представитель Чеченской республики выиграл серебряную медаль первенства Европы U-23 по спортивной борьбе

10 марта пресс-служба Министерства спорта Чечни сообщила, что представитель республики 22-летний Магомед-Эми Эльтемиров стал серебряным призером первенства Европы U-23 по спортивной борьбе. Соревнования проходили в сербском городе Зренянин.

Краснодарского пловца не допустили к соревнованиям якобы из-за иностранного логотипа на плавках:

В финальном бое Эльтемиров уступил молдавскому спортсмену Александру Гайдарли со счетом 2:3.

В ведомстве отметили, что в конце января Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до 23 лет к соревнованиям под своей эгидой. Участвовать разрешили с национальной символикой.

Как писали Юга.ру, выпускник краснодарского вуза взял серебро на зимней Олимпиаде в Милане.

Вольная борьба Греко-римская борьба Награды Спорт Чечня

Новости

В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали
Спортсмен из Чечни взял серебро первенства Европы по борьбе
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет. Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Новую набережную в Анапе не откроют в этом году. Сроки перенесли
«Отомстили» за сладкие букеты. Школьники Ставрополя подарили одноклассницам губки для мытья посуды на 8 Марта
Два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году

Лента новостей

Реклама на сайте