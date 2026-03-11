Бывшие учителя, логисты и работники медиа из Ставрополя начали осваивать ИТ в «Школе 21»

В ставропольском кампусе «Школы 21» стартовал основной этап обучения. Среди учеников — как студенты, так и специалисты с опытом, которые решили кардинально сменить профессию

«Школа 21» — бесплатный проект Сбера, где любой взрослый человек старше 18 лет может освоить ИТ-профессию с нуля. Для поступления не нужны дипломы, опыт или знание программирования. Обучение проходит на отечественной цифровой платформе: участники сами выбирают темп, практикуются, работают в командах и осваивают востребованные навыки. Завершает обучение обязательная стажировка в ИТ-компании, после которой до 100% выпускников успешно трудоустраиваются в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В России работает 21 кампус в 18 городах — от Москвы до Анадыря.

К обучению в «Школе 21» приступили 106 человек, которые успешно прошли двухнедельный отборочный интенсив («бассейн»). Теперь им предстоит осваивать цифровые специальности, работать над реальными проектами и готовиться к карьере в ИТ.

Среди новых участников — как действующие айтишники, так и новички, которые решили кардинально сменить профессию. В ИТ пришли бывшие сотрудники банков, учителя, логисты и работники медиа. Самому старшему участнику 57 лет, а средний возраст — 31 год. При этом 27% от общего числа поступивших — девушки.

«Старт обучения в «Школе 21» — долгожданное событие для многих жителей Ставропольского края. Особенно радует, что к нам активно присоединяются студенты региональных вузов. Помимо своей основной учебной программы они осваивают здесь востребованные цифровые навыки, получают практический опыт и начинают строить будущее в технологиях. Многие из них мотивированы не просто закончить обучение, а пройти стажировку в крупных российских ИТ-компаниях. Уверен, что прохождение полного цикла — от «бассейна» до реального проекта в команде — позволит нашим выпускникам заложить по-настоящему прочный фундамент для успешной карьеры и внести свой вклад в развитие цифровой среды региона», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Участники основного этапа могут выбрать одно из нескольких направлений. Это классическая разработка (бэкенд, фронтенд, мобильные приложения или игры), а также смежные специальности: кибербезопасность, работа с данными, тестирование ПО, биоинформатика, управление проектами и дизайн интерфейсов.

Поступление в «Школу 21» происходит в несколько этапов. Кандидаты заполняют заявку на сайте, проходят онлайн-игру на логику и смотрят вводную лекцию. Затем их приглашают на очный двухнедельный интенсив — «бассейн». После зачисления начинается основное обучение. Оно длится от 9 месяцев до двух лет (в зависимости от темпа и направления) и обязательно включает трехмесячную стажировку в ИТ-компании. Как правило, именно во время стажировки участники получают первые предложения о работе.

Кампус «Школы 21» в Ставрополе находится на улице Ивана Щипакина, 8. Он открыт для участников круглосуточно и без выходных. Подать заявку на обучение могут все желающие старше 18 лет.