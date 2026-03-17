Эксперты назвали самые популярные модели SSD-накопителей

  © Фото freepik, ru.freepik.com
Эксперты компании «Ситилинк» проанализировали продажи и составили рейтинг самых популярных SSD-накопителей 2025 года

По данным крупнейших розничных сетей и интернет-магазинов, в уходящем году покупатели чаще всего выбирали следующие модели SSD-накопителей.

1. SanDisk Extreme Portable SSD 1TB — абсолютный лидер потребительского рынка

SanDisk подтвердил звание короля портативных накопителей. Модель Extreme Portable SSD 1TB заняла первое место в рейтинге продаж по итогам года. Секрет успеха — в идеальном сочетании надежности, компактности и скорости для повседневных задач. Кроме того, SanDisk укрепил лидерство в сегменте внешних SSD, заняв 60–63% рынка в ключевых регионах.

  • Тип: внешний портативный SSD.

  • Объем: 1 ТБ (самый востребованный объем года).

  • Для кого: для мобильных пользователей, которым нужен быстрый и защищенный внешний накопитель.

2. Crucial — флагман розничных продаж

Бренд Crucial (принадлежит Micron) стал главным конкурентом SanDisk в потребительском сегменте. Во втором квартале 2025 года Crucial и SanDisk шли ноздря в ноздрю, разделив первое место с долей рынка по 13% в сегменте внутренних SSD. К концу года Crucial закрепился на втором месте, удерживая около 9% рынка. Покупатели ценят накопители Crucial за отличное соотношение цены и производительности, особенно в среднеценовом сегменте NVMe.

  • Тип: внутренние и внешние SSD.

  • Ключевые модели: Crucial P3 Plus (NVMe), Crucial MX500 (SATA).

  • Для кого: для сборщиков ПК и тех, кто обновляет старые компьютеры с ограниченным бюджетом.

3. Samsung Portable SSD T7 1TB — лучший по производительности

Samsung традиционно лидирует в премиальном сегменте. Модель Portable SSD T7 1TB вошла в пятерку самых продаваемых накопителей года, заняв четвертое место в розничных чартах. В глобальном масштабе Samsung остается технологическим лидером: компания завершила 2025 год с выручкой около 60–66 млрд долларов только от продаж NAND-решений, удерживая долю рынка в районе 28–32%. Флагманские модели вроде 990 Pro остаются эталоном производительности для энтузиастов и профессионалов.

  • Тип: портативный SSD / внутренний NVMe.

  • Ключевые модели: Portable SSD T7, 990 Pro.

  • Для кого: для профессионалов, работающих с большими объемами данных, и требовательных геймеров.

4. WD (Western Digital) — ветеран рынка

Под брендами WD и SanDisk корпорация Western Digital контролирует значительную долю рынка. В 2025 году компания демонстрировала стабильный рост, увеличив выручку на 21–31% в четвертом квартале благодаря расширению присутствия в серверном сегменте. В потребительском секторе WD Blue и Black серии остаются популярным выбором из-за узнаваемости бренда и широкой доступности.

  • Тип: внутренние SSD для настольных ПК и ноутбуков.

  • Ключевые модели: WD Blue SN580, WD Black SN850X.

  • Для кого: для пользователей, которые доверяют проверенному бренду и ищут широкую линейку объемов и скоростей.

5. Kingston — главный бренд для сборщиков ПК

Kingston остается одним из главных игроков на рынке оперативной памяти и твердотельных накопителей для сегмента DIY (самостоятельная сборка). Серия NV2 стала настоящим народным хитом благодаря агрессивной ценовой политике и достаточной для большинства задач производительности. В 2025 году Kingston удерживал прочные позиции в нижнем и среднем ценовых сегментах, где покупатели в первую очередь обращают внимание на стоимость гигабайта.

  • Тип: бюджетные и среднебюджетные внутренние SSD.

  • Ключевая модель: Kingston NV2.

  • Для кого: для массового пользователя, собирающего недорогой игровой или офисный компьютер.

Ранее эксперты компании «Ситилинк» составили рейтинг самых популярных ноутбуков 2025 года.

