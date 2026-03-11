В Крымске персонал муниципального культурного центра выгнал на улицу учительницу с детьми во время беспилотной опасности

В Краснодарском крае проверят инцидент с эвакуацией школьников из укрытия в разгар атаки БПЛА

В 14:13 прозвучал сигнал о беспилотной опасности. Женщина сообщила, что завела детей в ближайшее здание — Социально-культурный центр (СКЦ).

10 марта в телеграм-канале «Крымск Новости» появился пост от местной учительницы. Она рассказала, что в тот день находилась в центре города с группой из 30 школьников.

По ее словам, первое время обстановка была штатной: охрана и работники учреждения не препятствовали тому, чтобы дети переждали тревогу внутри. Учительница пыталась успокоить перепуганных воспитанников.

«Мы ожидали родителей, так как каждого ребенка я должна передать лично в руки законному представителю и никак не могу позволить себе отправить ребенка самостоятельно добираться домой. Многие родители помогали и развозили детей, за кем сразу не могли приехать», — добавила учительница.

Однако спустя примерно 20 минут ситуация кардинально изменилась. Администратор центра потребовал от группы немедленно покинуть здание, несмотря на то, что сигнал атаки БПЛА официально еще не был отменен.

«Но услышала в ответ лишь категоричное высказывание о том, что, если ваших детей заберут вечером, значит вы тут что, до вечера сидеть будете! Мы были вынуждены выйти на улицу и ждать родителей учеников там», — подытожила педагог.

Информацию о случившемся в чате МЦУ Крымского района подтвердила мать одного из 30 школьников, оказавшихся на улице. В ответ на жалобу власти сообщили, что проведут служебную проверку.