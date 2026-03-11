Тепло и солнечно. В Краснодаре днем потеплеет до +17 °С

Синоптик рассказал, какая погода будет в Краснодаре 11-12 марта

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 11 марта в Краснодаре прогнозируют малооблачную и сухую погоду, а днем температура воздуха будет на 5-6 °С выше климатической нормы.



«Сегодня метеорологические условия на территории Краснодарского края продолжит формировать антициклон. В зоне его влияния ожидается малооблачная и сухая погода», — отметил он.

По данным синоптика, днем 11 марта столбик термометра поднимется до 17 °С. Ветер будет слабый. В четверг, 12 марта, осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью — 2-4 °С, днем — 15-17 °С.