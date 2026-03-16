Эксперты назвали пять самых популярных марок ноутбуков

Эксперты компании «Ситилинк» проанализировали продажи и составили рейтинг самых популярных ноутбуков 2025 года

В 2025 году покупательские предпочтения окончательно сместились в сторону практичности. Рынок ноутбуков повзрослел: пользователи больше не гонятся за рекордными характеристиками, а выбирают сбалансированные устройства для работы, учебы и повседневных задач. Аналитики «Ситилинк» составили рейтинг самых продаваемых ноутбуков года.

1. HONOR MagicBook X16 — абсолютный лидер продаж Эта модель стала бестселлером года, заняв первую строчку рейтинга среди популярных онлайн-площадок. Секрет успеха в универсальности: большой 16-дюймовый экран подходит для работы, а мощный процессор и продуманная автономность делают его надежным спутником в поездках. Покупатели оценили баланс производительности и небольшого веса. Процессор: AMD Ryzen 7 8845HS

Дисплей: 16 дюймов

Кому подойдет: тем, кто ищет большой экран и надежность в повседневных задачах.

2. HUAWEI MateBook D 16 — лидер российского рынка По итогам осени HUAWEI MateBook D 16 стал одним из самых популярных ноутбуков в России. Эксперты отмечают: покупателей привлекло удачное соотношение цены и характеристик, стабильная производительность и качественный 16-дюймовый дисплей, который хорош и для работы с документами, и для мультимедиа. Процессор: Intel Core i5-12450H

Дисплей: 16-дюймовый IPS (1920x1200)

Память: 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD

Кому подойдет: тем, кому нужна проверенная временем «рабочая лошадка» с оптимальной начинкой.

3. Xiaomi Redmi Book 16 — хит онлайн-площадок Третье место в рейтинге самых продаваемых ноутбуков 2025 года занял Xiaomi Redmi Book 16. Модель подтверждает глобальный тренд на 16-дюймовые устройства — они стали золотым стандартом рынка. Покупатели выбирают его за сбалансированные характеристики и узнаваемое соотношение цены и возможностей, которое традиционно предлагает бренд. Процессор: Intel Core i5-12450H

Дисплей: 16 дюймов

Кому подойдет: поклонникам бренда и всем, кто ищет современный ноутбук большого формата.

4. ASUS VivoBook 15 — народный выбор ASUS стал одним из крупнейших брендов на российском рынке по количеству проданных устройств. Флагманом продаж в линейке стала модель VivoBook 15 — она неизменно входила в топы и в количественном, и в денежном выражении. Это классический представитель устройств для повседневных задач, на которые пришлась основная доля всех продаж. Дисплей: 15,6 дюйма (самая популярная диагональ года)

Кому подойдет: всем, кому нужно простое и понятное решение.

5. Apple MacBook Air 13 (M4) — король премиального сегмента В 2025 году Apple в очередной раз подтвердила лидерство в премиум-сегменте. Обновленный MacBook Air с чипом M4 вошел в топ-3 самых продаваемых ноутбуков в денежном выражении, уступив только массовым моделям Huawei и ASUS. На глобальном уровне доминирование Apple еще впечатляющее: бренд захватил половину выручки мирового рынка, продавая устройства по средней цене более 1100 долларов. Процессор: Apple M4

Дисплей: 13,3-дюймовый Retina

Кому подойдет: пользователям, которые готовы инвестировать в премиальное качество, автономность и дизайн.