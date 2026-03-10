В Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей. В чем причина?
3 марта управление по организации закупок администрации Краснодара приостановило определение исполнителя для проведения ремонта улицы Тургенева. Это произошло за два дня до истечения срока подачи заявок от потенциальных подрядчиков. Официальные причины такого шага в материалах закупки не уточняются.
Общая протяженность запланированного к ремонту отрезка превышает 8,7 километра: от дома №15 по улице Тургенева в сторону моста и далее до примыкания к федеральной трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», которая является южным въездом в город. На эти цели из муниципального бюджета планировали выделить 85,3 млн рублей.
В соответствии с условиями изначального контракта, подрядная организация, выигравшая торги, должна была завершить все работы на объекте к 1 мая.
Напомним, ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Единственным исполнителем является ООО «Основа». Владелец компании — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко. Общая стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в январе фирма-ремонтник Тургеневского моста в Краснодаре получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков.