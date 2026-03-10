В Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей. В чем причина?

В Краснодаре отменили определение подрядчика, который должен привести в порядок участок перед Тургеневским мостом

3 марта управление по организации закупок администрации Краснодара приостановило определение исполнителя для проведения ремонта улицы Тургенева. Это произошло за два дня до истечения срока подачи заявок от потенциальных подрядчиков. Официальные причины такого шага в материалах закупки не уточняются.

Общая протяженность запланированного к ремонту отрезка превышает 8,7 километра: от дома №15 по улице Тургенева в сторону моста и далее до примыкания к федеральной трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», которая является южным въездом в город. На эти цели из муниципального бюджета планировали выделить 85,3 млн рублей.