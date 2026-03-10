Жителя Краснодарского края оштрафовали за экстремистское фото в мессенджере Max. Это первый случай в РФ
Абинский суд Кубани оштрафовал местного жителя за фотографию с татуировкой с экстремистской символикой
3 марта на сайте Абинского суда Краснодарского края опубликовали постановление. В нем сказано, что жителя станицы Федоровской И. С. Кажана оштрафовали за фотографию с татуировкой в виде восьмиконечной звезды, являющейся «символикой международного общественного движения «АУЕ* — Арестантское Уркаганское Единство». Мужчина поставил ее на аватарку в мессенджере Max.
Уточняется, что Кажан опубликовал свою фотографию летом 2025 года. В феврале 2026 года на нее обратили внимание силовики и составили протокол.
Согласно документу, во время суда мужчина признал вину. Ему назначали штраф в размере 1 тыс. рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).
Разные юристы и журналисты отмечают, что на данный момент им не известны другие наказания за публикации в мессенджере Max.
Как писали Юга.ру, ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным. Роскомнадзор согласился со службой.
*Верховный суд России признал криминальное движение АУЕ экстремистской организацией.