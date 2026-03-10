«Женские деньги». В Краснодаре феминистка расскажет, как создать капитал на фондовом рынке

Мадина Амади поговорит с женщинами о том, как создать свое будущее с помощью грамотных инвестиций (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 13 марта лекцию «Женские деньги: как создать капитал на фондовом рынке и ни от кого не зависеть». Встречу проведет фем-активистка и блогерка Мадина Амади. Она известна пикетом против домашнего насилия, отправкой гуманитарки в Мариуполь, лекцией о задачах современного феминизма и другими подобными активностями.

«Лекция будет полезна для новичков, «яжгуманитариев» и всех, кто думает, что инвестиции — это слишком сложно», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет 13 марта в 19:00 в центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.

Долгое время инвестиции на фондовом рынке считались преимущественно «мужским делом». Этот стереотип подкреплялся юридическими, социальными и культурными ограничениями.



Так, до 1967 года женщина не могла стать членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Это означало, что она не имела права напрямую торговать, работая брокером или дилером. Ей приходилось действовать через мужчину-посредника.



Мюриэль Сиберт стала первой женщиной, получившей место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это событие ознаменовало начало изменений в гендерном составе на Уолл-стрит.

