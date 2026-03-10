«Женские деньги». В Краснодаре феминистка расскажет, как создать капитал на фондовом рынке
Мадина Амади поговорит с женщинами о том, как создать свое будущее с помощью грамотных инвестиций (16+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 13 марта лекцию «Женские деньги: как создать капитал на фондовом рынке и ни от кого не зависеть». Встречу проведет фем-активистка и блогерка Мадина Амади. Она известна пикетом против домашнего насилия, отправкой гуманитарки в Мариуполь, лекцией о задачах современного феминизма и другими подобными активностями.
Программа:
- как устроен фондовый рынок и за счет каких механизмов на нем создаются капиталы;
- чем отличаются между собой разные инструменты (акции, облигации, фонды и золото), для каких целей эффективно использовать каждый;
- принцип действия сложного процента, как именно он может помочь преумножить деньги;
- как выбирать брокера и знать цену его советам;
- что такое диверсификация, риск-профиль, инвест-стратегия.
«Лекция будет полезна для новичков, «яжгуманитариев» и всех, кто думает, что инвестиции — это слишком сложно», — рассказали организаторы.
Лекция пройдет 13 марта в 19:00 в центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.
Долгое время инвестиции на фондовом рынке считались преимущественно «мужским делом». Этот стереотип подкреплялся юридическими, социальными и культурными ограничениями.
Так, до 1967 года женщина не могла стать членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Это означало, что она не имела права напрямую торговать, работая брокером или дилером. Ей приходилось действовать через мужчину-посредника.
Мюриэль Сиберт стала первой женщиной, получившей место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это событие ознаменовало начало изменений в гендерном составе на Уолл-стрит.
