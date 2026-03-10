«Дышать нечем будет». Жители Анапы и Новороссийска жалуются на трупы птиц и дельфинов на пляжах

На пляжах Анапы и Новороссийска неделями не убирают мертвых птиц и дельфинов

10 марта блогер Юрий Озаровский в своем телеграм-канале сообщил о трупах птиц и дельфинов на пляжах Анапы. Службы не убирают их неделями.

По данным блогера, погибших животных обнаружили на каменных пляжах, а трупы птиц — на пляже «Шингари» в Сукко. Такая же ситуация отмечается на песчаных пляжах.

При этом в обязанности служб, которые занимаются уборкой береговых территорий (например, «Курорт Анапа»), уборка трупов животных не входит.

Блогер заявил, что работа служб должна быть налажена. Он также отметил, что это важно для безопасности людей, предотвращения разложения трупов и дальнейшего распространения инфекций среди живых животных.