«Дышать нечем будет». Жители Анапы и Новороссийска жалуются на трупы птиц и дельфинов на пляжах
На пляжах Анапы и Новороссийска неделями не убирают мертвых птиц и дельфинов
10 марта блогер Юрий Озаровский в своем телеграм-канале сообщил о трупах птиц и дельфинов на пляжах Анапы. Службы не убирают их неделями.
По данным блогера, погибших животных обнаружили на каменных пляжах, а трупы птиц — на пляже «Шингари» в Сукко. Такая же ситуация отмечается на песчаных пляжах.
При этом в обязанности служб, которые занимаются уборкой береговых территорий (например, «Курорт Анапа»), уборка трупов животных не входит.
Блогер заявил, что работа служб должна быть налажена. Он также отметил, что это важно для безопасности людей, предотвращения разложения трупов и дальнейшего распространения инфекций среди живых животных.
В тот же день блогер Макс Анапский поддержал Юрия Озаровского и потребовал от местных властей организовать процесс уборки погибших животных после штормов, прошедших в середине февраля на побережье Черного моря.
Он также опубликовал фото трупа дельфина, сделанное 26 февраля. По словам Анапского, животное все еще находится на том же месте — его никто не убрал.
Блогер напомнил, что уборка мертвых животных должна происходить под контролем ветслужб специальной организации, с которой муниципалитет или собственник территории должен заключить контракт. Это необходимо, потому что трупы нельзя просто выбросить — их необходимо кремировать или поместить в биотермическую яму.
«Если выбросить как обычный мусор, то инфекция через грунтовые воды может попасть в водоемы и стать причиной заражения. Домашних животных также нельзя выбрасывать на мусор или закапывать — за это предусмотрен штраф», — подытожил Анапский.
О подобной проблеме говорят и жители Новороссийска. 9 марта в телеграм-чате МЦУ города девушка опубликовала кадры с пляжа в селе Мысхако, на котором «не первый день» лежит труп дельфина.
«Неужели никому нет дела? Сейчас потеплеет, и там дышать нечем будет! Примите меры», — написала пользовательница.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов.