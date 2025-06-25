В Краснодаре пройдет кукольный спектакль-притча, основанный на пословицах и присказках
В краснодарском Новом театре кукол состоится показ притчи «Там, где неизвестность» (6+)
Новый театр кукол анонсировал на 10 июля показ притчи «Там, где неизвестность». Премьера спектакля состоялась 22 июня.
В основе притчи мифическое «междуместо» где возможно все, а история, которая заложена в сюжете, могла бы произойти в любом из времен. В литературной составляющей спектакля используются пословицы, присказки, намеки, полутона и суеверия.
«Цикличностью событий и поэтическим реализмом текст напоминает «Сто лет одиночества» Маркеса и другие произведения, написанные в традициях постмодернизма. Он рассчитан на вдумчивого зрителя и на постепенное «дозревание» истин. Он словно щадит современных детей: не поймешь сейчас — поймешь позже», — отметили организаторы в анонсе.
Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*:
Автором инсценировки и режиссером-постановщиком притчи является лауреат премии «Золотая маска» Наталья Пахомова, а художником-постановщиком Наталья Мишина. В спектакле играют заслуженные артисты Краснодарского края Александр Гилязетдинов и Марина Карпенко, артисты Нового театра кукол Мария Арешкина, Виталий Бегун, Оксана Житникова, Владислав Семенихин.
Показ состоится 10 июля в 17:00 по улице Зиповской, 5, корпус 33. Стоимость билета — 450 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.