В Краснодаре пройдет кукольный спектакль-притча, основанный на пословицах и присказках

Новый театр кукол анонсировал на 10 июля показ притчи «Там, где неизвестность». Премьера спектакля состоялась 22 июня.

В основе притчи мифическое «междуместо» где возможно все, а история, которая заложена в сюжете, могла бы произойти в любом из времен. В литературной составляющей спектакля используются пословицы, присказки, намеки, полутона и суеверия.

«Цикличностью событий и поэтическим реализмом текст напоминает «Сто лет одиночества» Маркеса и другие произведения, написанные в традициях постмодернизма. Он рассчитан на вдумчивого зрителя и на постепенное «дозревание» истин. Он словно щадит современных детей: не поймешь сейчас — поймешь позже», — отметили организаторы в анонсе.