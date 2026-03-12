Творчество на грани безумия. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Винсенту Ван Гогу
Участников ждут две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 29 марта вечеринку «Винсент Ван Гог: творчество на грани безумия», посвященную знаменитому нидерландскому художнику.
Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс.
Программа:
- Каким Ван Гог был до искусства: поиски себя в вере, любви и нищете.
- Как рождались знаменитые «Подсолнухи» и «Звездная ночь»?
- История дружбы и роковой ссоры с Полем Гогеном.
- Ухо, приступы, пребывание в клинике: мифы и правда о безумном гении.
- Как отличить вдохновение от одержимости?
- Можно ли создать шедевр, находясь на грани безумия?
- Почему художник, не нашедший признания при жизни, стал символом эпохи?
Семейные отношения и кризис веры:
Также в программе просмотр художественного фильма «На пороге вечности» 2018 года. Картина погружает зрителей в последние, самые плодотворные и трагические годы жизни Ван Гога.
«Ждем вас, чтобы вместе прикоснуться к тайне Винсента — человека, который хотел исцелить мир красотой, даже когда сам задыхался от боли», — приглашают организаторы.
Вечеринка состоится 29 марта в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 марта состоится стендап, посвященный личной жизни популярных писателей.