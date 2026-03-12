Творчество на грани безумия. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Винсенту Ван Гогу

Участников ждут две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)

Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс.

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 29 марта вечеринку «Винсент Ван Гог: творчество на грани безумия», посвященную знаменитому нидерландскому художнику.

Также в программе просмотр художественного фильма «На пороге вечности» 2018 года. Картина погружает зрителей в последние, самые плодотворные и трагические годы жизни Ван Гога.

«Ждем вас, чтобы вместе прикоснуться к тайне Винсента — человека, который хотел исцелить мир красотой, даже когда сам задыхался от боли», — приглашают организаторы.

Вечеринка состоится 29 марта в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.