Творчество на грани безумия. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Винсенту Ван Гогу

    «И́рисы», Винсент ван Гог © Изображение является общественным достоянием

Участников ждут две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (16+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 29 марта вечеринку «Винсент Ван Гог: творчество на грани безумия», посвященную знаменитому нидерландскому художнику.

Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс. 

Программа:

  • Каким Ван Гог был до искусства: поиски себя в вере, любви и нищете.
  • Как рождались знаменитые «Подсолнухи» и «Звездная ночь»?
  • История дружбы и роковой ссоры с Полем Гогеном.
  • Ухо, приступы, пребывание в клинике: мифы и правда о безумном гении.
  • Как отличить вдохновение от одержимости?
  • Можно ли создать шедевр, находясь на грани безумия?
  • Почему художник, не нашедший признания при жизни, стал символом эпохи?

Семейные отношения и кризис веры:

Также в программе просмотр художественного фильма «На пороге вечности» 2018 года. Картина погружает зрителей в последние, самые плодотворные и трагические годы жизни Ван Гога.

«Ждем вас, чтобы вместе прикоснуться к тайне Винсента — человека, который хотел исцелить мир красотой, даже когда сам задыхался от боли», — приглашают организаторы.

Вечеринка состоится 29 марта в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 марта состоится стендап, посвященный личной жизни популярных писателей.

