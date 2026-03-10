Температура вернется в климатическое русло. Синоптик Леус рассказал о погоде в Краснодарском крае

По данным синоптика, в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам

9 марта ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Краснодарский край находится под влиянием восточной периферии антициклона. По его данным, осадков в регионе не ожидается. «Это поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы и вернуть показания термометров в климатическое русло. Во вторник без осадков, ночью 0…-2 °С, днем 13-15 °С», — рассказал синоптик.

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 10-11 марта ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман и гололед, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 10 марта ночью +1…-4 °С, в юго-восточных районах края -2…-7 °С. Днем 10-15 °С. 11 марта ночью будет 3…-2 °С, днем 14-19 °С. В горах ночью -5…-10 ° С, днем -2…+3 °С. На Азовском побережье во вторник и среду днем 5-10 °С. На Черноморском побережье небольшая облачность и тоже без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Джубга утром и днем 11 марта местами порывы 12-14 м/с, вечером 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10 и 11 марта 2-7 °С, днем 10 марта 9-14 °С, 11 марта 12-17 °С.