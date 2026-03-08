Краснодарского пловца не допустили к соревнованиям якобы из-за иностранного логотипа на плавках. Федерация спорта прокомментировала ситуацию
Юного краснодарского спортсмена дисквалифицировали с соревнований по плаванию — якобы из-за иностранного логотипа на экипировке. В федерации заявили, что была превышена допустимая площадь брендинга
6 марта в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» сообщили, что 12-летнего мальчика не допустили к краевым соревнования по плаванию из-за надписи на плавках на английском языке.
В видео отец спортсмена рассказал, что ребенка дисквалифицировали из-за брендированных плавок известной компании Arena.
«Парень трудится шесть дней в неделю, плавает в день 3 км. У мальчика есть цель, мечта. Он копит на очки, на плавки, а его дисквалифицируют из-за названия этого бренда. Что за абсурд?» — заявил мужчина.
В другом видео родители мальчика показали его плавки и шапочку. Они отметили, что шапочку пловца обязали вывернуть, однако название бренда располагается и на плавках.
«Федерация плавания сказала, что Arena — это бренд, который из России ушел, поэтому не положено, чтобы на экипировке было видно название», — подытожил отец спортсмена.
В тот же день журналисты издания 93.ru пытались связаться с краевой федерацией плавания, однако в учреждении не стали давать комментарий и бросили трубку. Заместитель министра спорта края Вячеслав Никитин заявил, что «не в курсе инцидента».
Позднее журналистам объяснили ситуацию в пресс-службе краевой администрации. По словам представителей мэрии, на каждом плавательном костюме спортсмена разрешено иметь два логотипа, каждый из которых не более 30 кв. см — это регламент Правил по плаванию, утвержденных Минспортом РФ 23 января 2026 года. Однако в регламенте краевого Первенства данных правил нет.
7 марта пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) прокомментировала ситуацию. Представители организации рассказали, что рефери соревнований действовал в соответствии с правилами и лимит площади, на которой размещен логотип, был превышен.
Однако в регламенте указано, что 30 кв. см — это разрешенная площадь для каждого отдельного логотипа, а не их совокупности.
В федерации также отметили, что мальчику дважды делали замечание до начала заплыва, но «требования не были выполнены».
Представители организации рассказали, что в качестве компенсации пловца и его родителей пригласили на финал Кубка России по плаванию, который пройдет в Санкт-Петербурге 17-21 апреля.
