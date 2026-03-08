Краснодарского пловца не допустили к соревнованиям якобы из-за иностранного логотипа на плавках. Федерация спорта прокомментировала ситуацию

Юного краснодарского спортсмена дисквалифицировали с соревнований по плаванию — якобы из-за иностранного логотипа на экипировке. В федерации заявили, что была превышена допустимая площадь брендинга

6 марта в телеграм-канале «Краснодар Телетайп» сообщили, что 12-летнего мальчика не допустили к краевым соревнования по плаванию из-за надписи на плавках на английском языке.

В видео отец спортсмена рассказал, что ребенка дисквалифицировали из-за брендированных плавок известной компании Arena.

«Парень трудится шесть дней в неделю, плавает в день 3 км. У мальчика есть цель, мечта. Он копит на очки, на плавки, а его дисквалифицируют из-за названия этого бренда. Что за абсурд?» — заявил мужчина.

В другом видео родители мальчика показали его плавки и шапочку. Они отметили, что шапочку пловца обязали вывернуть, однако название бренда располагается и на плавках.

«Федерация плавания сказала, что Arena — это бренд, который из России ушел, поэтому не положено, чтобы на экипировке было видно название», — подытожил отец спортсмена.