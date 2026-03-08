В Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пожар ликвидировали

Краснодарский край

В Армавире произошел пожар на нефтебазе площадью 700 кв. метров

8 марта оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в Армавире. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. метров, однако позже она увеличилась до 700 кв. метров. 

К тушению привлекли 120 человек и 38 единиц техники. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано к 7:30 8 марта. 

Также вечером 7 матра была объявлена угроза атаки БПЛА на территории Краснодара. Ее отменили в 6:00 8 марта. 

По данным Минобороны России, всего за ночь с 7 на 8 марта над Краснодарским краем были перехвачены 4 беспилотника, над акваторией Азовского моря — 1. 

Как писали Юга.ру, 6 марта в Абинском и Крымском районах в результате атаки БПЛА были повреждены квартиры и трансформатор и отменены занятия в школах.

