В Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пожар ликвидировали

8 марта оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в Армавире. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. метров, однако позже она увеличилась до 700 кв. метров.

К тушению привлекли 120 человек и 38 единиц техники. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано к 7:30 8 марта.