Какая погода ожидается в Краснодарском крае в праздничные выходные?

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 7-9 марта будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман и гололед. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью 7 и 9 марта — от -4 °С до 1 °С, 8 марта — от -6 °С до -1 °С. Днем 7 марта — 1-6 °С, 8 марта — 3-8 °С, 9 марта — 6-11 °С. В горах 7 марта ночью — от -11 °С до -6 °С, 8 и 9 марта мороз окрепнет до -14 °С, днем — от -8 °С до -2 °С.