Какая погода ожидается в Краснодарском крае в праздничные выходные?
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 7-9 марта
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 7-9 марта будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман и гололед. Ветер слабый.
Температура воздуха ночью 7 и 9 марта — от -4 °С до 1 °С, 8 марта — от -6 °С до -1 °С. Днем 7 марта — 1-6 °С, 8 марта — 3-8 °С, 9 марта — 6-11 °С. В горах 7 марта ночью — от -11 °С до -6 °С, 8 и 9 марта мороз окрепнет до -14 °С, днем — от -8 °С до -2 °С.
На Черноморском побережье выходные тоже пройдут без осадков. Однако порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура воздуха ночью 7 и 9 марта — 0-5 °С, 8 марта — от -2 °С до 3 °С. Днем 7 и 8 марта — 5-10 °С, а 9 марта воздух прогреется до 13 °С.
В Краснодаре 7 марта прогнозируют дождь, 8 и 9 марта — без осадков. Температура воздуха ночью — от -2 °С до 0 °С, днем 6-8 °С.
