В Краснодаре пройдет ночной заезд на велосипедах. Как принять участие?

Краснодарское сообщество «Велорайд» анонсировало на 28 марта «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах, который преимущественно проводится в последнюю субботу месяца.

Маршрут — от Пушкинской площади по Красной и Дзержинского до ТРЦ «Красная площадь», далее к Юбилейному микрорайону по Тургенева, Красных Партизан, Алма-Атинской, проспекту Чекистов, затем по Минской, Скорняжной и Кубанской Набережной обратно к точке старта.

Протяженность пути — около 32 км, средняя скорость движения колонны — 15-17 км/ч. Безопасность движения будет обеспечивать команда волонтеров. Организаторы предупредили, что маршрут может измениться по ходу заезда. После финиша велосипедисты устроят пикник.