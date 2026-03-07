В Краснодаре пройдет ночной заезд на велосипедах. Как принять участие?
Краснодарские велосипедисты устраивают первую весеннюю «Велоночь» (18+)
Краснодарское сообщество «Велорайд» анонсировало на 28 марта «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах, который преимущественно проводится в последнюю субботу месяца.
Маршрут — от Пушкинской площади по Красной и Дзержинского до ТРЦ «Красная площадь», далее к Юбилейному микрорайону по Тургенева, Красных Партизан, Алма-Атинской, проспекту Чекистов, затем по Минской, Скорняжной и Кубанской Набережной обратно к точке старта.
Протяженность пути — около 32 км, средняя скорость движения колонны — 15-17 км/ч. Безопасность движения будет обеспечивать команда волонтеров. Организаторы предупредили, что маршрут может измениться по ходу заезда. После финиша велосипедисты устроят пикник.
Участников просят взять с собой осветительные приборы (переднюю фару и задний фонарь), воду и теплые вещи для пикника. Также перед заездом необходимо проверить велосипед на исправность.
Сбор участников в 20:00 рядом с фонтаном у Екатерининского сквера, общий старт — в 21:00. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие старше 18 лет, участие бесплатное.
