До 30 апреля 2026 года россияне должны отчитаться о доходах за 2025 год. Как это сделать?

Краснодарский край

ИФНС России №1 по Краснодару объяснила, кто обязан уплатить НДФЛ за 2025 год и как это сделать

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически — его удерживают с заработной платы. Но в некоторых случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.

С 1 января 2026 года в Краснодаре началась декларационная кампания. Жителям, которые в 2025 году получили доход от продажи имущества, аренды или выигрыши, нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля, а заплатить налог — до 15 июля.

Кому нужно сдать декларацию

Подать 3-НДФЛ обязаны те, кто в 2025 году:

  • Продал квартиру или машину раньше минимального срока владения.

  • Сдавал недвижимость или другое имущество в аренду.

  • Выиграл в лотерею или у букмекеров до 15 000 рублей.

  • Получил дорогой подарок не от близких родственников.

  • Имел доход из-за границы.

  • Получал вознаграждения от других людей или компаний по договорам гражданско-правового характера (включая аренду), если они не выступали налоговыми агентами.

Также отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Отдельный случай: если работодатель или другой налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил об этом в инспекцию, задекларировать такой доход нужно самостоятельно. Если же налоговая уже знает о неудержанном налоге (ей сообщил агент), она пришлет уведомление — в этом случае подавать декларацию не требуется, достаточно уплатить налог до 1 декабря 2026 года.

Осторожно, 2026-й:

Как подать декларацию

Удобнее всего подать документы онлайн — через личный кабинет на сайте nalog.gov.ru или портал «Госуслуги». Также можно декларацию принести лично в налоговую или МФЦ, отправить почтой или передать через представителя.

Крайний срок подачи декларации — 30 апреля 2026 года. Опоздание грозит штрафом и пенями. Сам налог необходимо перечислить до 15 июля.

Проверить, нужно ли вам сдавать 3-НДФЛ, и заполнить документы можно бесплатно в личном кабинете на сайте ФНС — nalog.gov.ru.

