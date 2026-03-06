Мессенджер Max следит за пользователями VPN-сервисов и попытками обхода блокировок — «Хабр»
Пользователи «Хабра» сообщили, что мессенджер Max отслеживает использование VPN и проверяет IP-адреса через зарубежные сервисы
4 марта на веб-сайте «Хабр» сообщили, что мессенджер Max замечен в обращении к иностранным сервисам для определения IP-адреса пользователя и серверам Telegram и WhatsApp*.
«Хабр» — основанная в 2006 году система тематических коллективных блогов (хабов) с элементами новостного сайта, созданная для публикации новостей, аналитических статей и мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом.
Так, пользователи NTC-форума (сообщество, посвященное исследованиям интернет-цензуры и обхода блокировок, заблокированное в России) изучили действия мессенджера Max.
По данным исследователей, госприложение использует PCAPdroid — приложение, которое на Android‑устройстве имитирует VPN для перехвата сетевого трафика. Оно позволяет отслеживать, анализировать и блокировать сетевые соединения, осуществляемые приложениями на устройстве.
Помимо этого Max регулярно совершает проверки для определения внешнего IP‑адреса через российские и зарубежные сервисы, проверяя, заходит ли пользователь в интернет напрямую или через VPN-соединение.
5 марта пользователь «Хабра» с ником runetfreedom сообщил, что изучил код мессенджера Max и обнаружил внутри приложения модуль, который проверяет обходы блокировок.
Во время исследования выяснилось, что приложение постоянно отправляет запросы на различные сайты, включая зарубежные и заблокированные. При этом запросы передаются с обычным сетевым трафиком мессенджера.
В тот же день пресс-служба мессенджера Max заявила «Хабру», что приложение не отправляет запросы и не отслеживает действия пользователя.
«В пресс-службе Max сообщили Хабру, что приложение мессенджера не отправляет запросы на серверы WhatsApp* и Telegram. Также проект к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, не имеет никакого отношения», — написал пользователь denis-19 «Хабра».
По словам разработчика госмессенджера, информация об IP-адресах используется только для обеспечения корректной работы звонков через Max.
«Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут «телефон-телефон». Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии», — заявили в пресс-службе.
Также разработчики сообщили, что запросы на зарубежные сервисы, например Apple и Google, необходимы для доставки push-уведомлений пользователям. Отправку запросов на сервисы WhatsApp* и Telegram в пресс-службе отрицают.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.