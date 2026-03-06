Мессенджер Max следит за пользователями VPN-сервисов и попытками обхода блокировок — «Хабр»

Пользователи «Хабра» сообщили, что мессенджер Max отслеживает использование VPN и проверяет IP-адреса через зарубежные сервисы

4 марта на веб-сайте «Хабр» сообщили, что мессенджер Max замечен в обращении к иностранным сервисам для определения IP-адреса пользователя и серверам Telegram и WhatsApp*.

«Хабр» — основанная в 2006 году система тематических коллективных блогов (хабов) с элементами новостного сайта, созданная для публикации новостей, аналитических статей и мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом.

Так, пользователи NTC-форума (сообщество, посвященное исследованиям интернет-цензуры и обхода блокировок, заблокированное в России) изучили действия мессенджера Max.

По данным исследователей, госприложение использует PCAPdroid — приложение, которое на Android‑устройстве имитирует VPN для перехвата сетевого трафика. Оно позволяет отслеживать, анализировать и блокировать сетевые соединения, осуществляемые приложениями на устройстве.

Помимо этого Max регулярно совершает проверки для определения внешнего IP‑адреса через российские и зарубежные сервисы, проверяя, заходит ли пользователь в интернет напрямую или через VPN-соединение.