Почти каждым вторым бизнесом в России управляет женщина — исследование

Технологическая платформа Авито и Минэкономразвития впервые подготовили комплексное исследование о женском предпринимательстве в России

По данным Минэкономразвития, в январе 2026 года в стране зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей — это на 300 тысяч больше, чем годом ранее (5,9 млн). Сейчас женщины составляют 41,7% всех субъектов МСП, то есть практически каждый второй бизнес в секторе — с женским лицом. Ядро этого сегмента — возрастная группа 35–44 года: на нее приходится почти 53% всех женщин-ИП, и эта тенденция сохраняется уже несколько лет.

«Мы видим, что женское предпринимательство — это уже не нишевая история, а сложившийся сегмент МСП. Анализ данных выявил три устойчивых тенденции. Первая — осознанность: женщины меньше рискуют, больше учатся, делают ставку на социальную и креативную составляющие. Они реже берут кредиты и быстрее их закрывают. Всего 38% получателей заемных средств — женщины. Вторая — влияние на демографию: исследование показало, что запуск своего дела положительно влияет на решение о рождении детей. Чаще всего женщины принимают решение о запуске бизнеса во втором декрете. 53% женщин запускают бизнес после 35 лет, когда дети уже есть. И третья — преемственность: почти миллион россиянок строят бизнес вдолгую и хотят передать его детям», — рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Аналогичные процессы происходят и среди аудитории Авито. В 2025 году число женщин-продавцов на платформе выросло на 102% — это быстрее, чем у мужчин (84%). Среднемесячный прирост у женщин также выше: 6% против 5%. На начало 2026 года больше половины предпринимательниц на Авито — женщины 35–44 лет. Многие в этом возрасте стремятся совместить семью и профессиональную реализацию.

Исследование показывает структуру женского бизнеса: 3,4 млн женщин работают как самозанятые, 1,9 млн зарегистрированы как ИП, еще 904 тыс. руководят юридическими лицами. При этом на Авито 60% предпринимательниц выбирают формат ООО. Это говорит о стратегическом подходе: он позволяет отделить личное имущество от обязательств компании, повышает доверие банков и партнеров и открывает возможности для масштабирования.

Один из ключевых трендов — рост присутствия женского бизнеса в приоритетных отраслях: туризме, IT, сельском хозяйстве и производстве. По данным Авито, помимо традиционных детских категорий, красоты и товаров для дома, женщины активно осваивают направления «готовый бизнес и оборудование», «автосервис» и «запчасти». Это расширяет предпринимательскую повестку и демонстрирует готовность работать в сферах, которые ранее считались преимущественно мужскими.

Согласно обзору, наибольшее число женщин-предпринимателей (ИП и самозанятые) традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах. В топ-10 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Челябинская и Новосибирская области.

Однако география бизнеса постепенно меняется. По данным Авито, 51% предпринимательниц работают из регионов и 49% — из городов-миллионников. Онлайн-инфраструктура стирает территориальные границы: продавец может самостоятельно настроить таргетинг для своего объявления и легко расширить показы на нужные регионы.

«Успех женщин-предпринимателей на платформе Авито я во многом связываю с возможностью прямого общения с клиентом. Женщины исторически сильны в коммуникациях, что помогает им легко вступать в диалог, выяснять предпочтения, корректировать стратегию на основе спроса и клиентских отзывов. Со своей стороны мы стремимся обеспечить всем пользователям широкий спектр технологичных инструментов для комфортного и эффективного взаимодействия», — поясняет управляющий директор Авито Влад Федулов.

Совместный обзор Минэкономразвития и Авито фиксирует главное: женское предпринимательство в России вышло на стадию зрелости. Это уже не локальный тренд, а системный фактор экономического и социального развития — с растущим масштабом, цифровой опорой и государственной поддержкой.

Полная версия обзора доступна по ссылке: www.avito.ru/blog/women_entrepreneurship.