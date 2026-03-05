На Кубани женщины вступают в программу долгосрочных сбережений вдвое чаще мужчин — Сбер

На Кубани женщины почти в два раза чаще мужчин откладывают на будущее: они оформили 69% всех договоров долгосрочных сбережений

В 2025 году жительницы Краснодарского края вложили 5,7 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Это в три раза превышает показатели 2024-го. При этом сами взносы стали крупнее: в среднем женщины вносили на 11% больше, чем раньше.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это накопительный инструмент с господдержкой. Участник копит деньги на любые цели, а государство добавляет к его взносам до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет. Также можно перевести в программу свои старые пенсионные накопления и получать налоговый вычет до 88 тысяч рублей в год.

Всего в прошлом году жительницы Кубани открыли 147 тысяч счетов по программе долгосрочных сбережений — почти втрое больше, чем годом ранее. Из общей суммы в 5,7 млрд рублей 4 млрд пришлись на личные взносы женщин. Еще 1,7 млрд они перевели из накопительной части пенсии: такой возможностью воспользовалась каждая десятая участница.

Интересно, что женщины проявляют большую финансовую активность, чем мужчины: на них приходится 69% заключенных договоров (против 31% у мужчин). Кроме того, женщины вдвое чаще переводят в ПДС свои пенсионные накопления.

