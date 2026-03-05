На Кубани женщины вступают в программу долгосрочных сбережений вдвое чаще мужчин — Сбер

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

На Кубани женщины почти в два раза чаще мужчин откладывают на будущее: они оформили 69% всех договоров долгосрочных сбережений

В 2025 году жительницы Краснодарского края вложили 5,7 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Это в три раза превышает показатели 2024-го. При этом сами взносы стали крупнее: в среднем женщины вносили на 11% больше, чем раньше.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это накопительный инструмент с господдержкой. Участник копит деньги на любые цели, а государство добавляет к его взносам до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет. Также можно перевести в программу свои старые пенсионные накопления и получать налоговый вычет до 88 тысяч рублей в год.

Всего в прошлом году жительницы Кубани открыли 147 тысяч счетов по программе долгосрочных сбережений — почти втрое больше, чем годом ранее. Из общей суммы в 5,7 млрд рублей 4 млрд пришлись на личные взносы женщин. Еще 1,7 млрд они перевели из накопительной части пенсии: такой возможностью воспользовалась каждая десятая участница.

Интересно, что женщины проявляют большую финансовую активность, чем мужчины: на них приходится 69% заключенных договоров (против 31% у мужчин). Кроме того, женщины вдвое чаще переводят в ПДС свои пенсионные накопления.

Сергей Галицкий или Илон Маск:

«Жительницы Краснодарского края привыкли обстоятельно подходить к финансовому благополучию и активно заботятся о будущем. В прошлом году они поставили рекорд по открытым договорам долгосрочных сбережений в СберНПФ, и регион вошел в тройку рейтинга самых бережливых. При этом средний текущий взнос сберегательниц в программу вырос на 11% по сравнению с 2024 годом. Теперь они могут получить налоговый вычет на вложенные деньги: государство готово возвращать до 88 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч рублей. Напомню, что сумма возврата зависит от ставки, по которой участник платит НДФЛ», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Читайте также: Финансовый коллапс. За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ.

Банки Деньги Инвестиции Сбербанк Финансы Экономика

Новости

«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации». Мэр Краснодара объяснил, почему жителям ЮМР 40 раз отказали в митинге
Вывозной рейс из ОАЭ кружил больше часа над Черным морем, но так и не долетел до Краснодара
В Сочи за неделю сирены при атаках беспилотников включали до 40 раз. Почему так часто?
Аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов. Задержаны более 120 рейсов
Для жителей Сочи в 10 раз снизят плату за парковку у дома
В кинотеатрах Краснодара пройдут спецпоказы фильма «Частная жизнь» с Джуди Фостер в главной роли

Лента новостей

В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Вчера, 14:14
В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
Забыть и биться
Сегодня, 11:40
Забыть и биться
Что делать «Краснодару» после поражения от ЦСКА
«Мы отстоим невиновность»
Вчера, 20:05
«Мы отстоим невиновность»
Глава приюта в Краснодаре ответила на обвинение в хищении 1,5 млн рублей

Реклама на сайте