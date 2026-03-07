Рок-группа ssshhhiiittt!!! даст концерты в городах юга России во время тура в честь своего десятилетия

В апреле рок-группа ssshhhiiittt!!! отправится в большой тур, посвященный своему десятилетию. В программе: уникальный сет из редких композиций, которые обычно не исполняются на концертах, и шоу, которое обещает стать по-настоящему запоминающимся.

Не исключено, что в рамках тура прозвучат и песни с нового альбома, релиз которого запланирован на этот год.

На юге России посетить шоу ssshhhiiittt!!! можно будет в следующих городах:

9 апреля — Ростов-на-Дону, «Кроп Арена», ул. 14-я Линия 84.

10 апреля — Краснодар, «Кроп Арена», ул. Путевая 5/1.

13 апреля — Ставрополь, «Концерт Холл», ул. Серова 462А.

Билеты стоят от 2000 рублей.

ssshhhiiittt!!! — коллектив, играющий на стыке серф-рока, инди и панка, зародившийся в Ярославле. Еще в 2017 году группа быстро нашла свою аудиторию благодаря характерному звучанию и цепляющей лирике о проблемах молодых людей. Песни активно распространялись фанатами во «ВКонтакте», где быстро набирали тысячи и даже миллионы прослушиваний.



С тех пор «щиты» из простых гаражных рокеров выросли в серьезную команду музыкальных экспериментаторов, собирающих большие и чувственные шоу.