10 лет чувств. Культовые инди-рокеры ssshhhiiittt!!! посетят Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь с юбилейным туром

  • Концерт группы ssshhhiiittt!!! в Челябинске 7 октября 2024 © Фото Александры Никифоровой
    Концерт группы ssshhhiiittt!!! в Челябинске 7 октября 2024 © Фото Александры Никифоровой

Рок-группа ssshhhiiittt!!! даст концерты в городах юга России во время тура в честь своего десятилетия

В апреле рок-группа ssshhhiiittt!!! отправится в большой тур, посвященный своему десятилетию. В программе: уникальный сет из редких композиций, которые обычно не исполняются на концертах, и шоу, которое обещает стать по-настоящему запоминающимся.

Не исключено, что в рамках тура прозвучат и песни с нового альбома, релиз которого запланирован на этот год.

На юге России посетить шоу ssshhhiiittt!!! можно будет в следующих городах:

  • 9 апреля — Ростов-на-Дону, «Кроп Арена», ул. 14-я Линия 84.
  • 10 апреля — Краснодар, «Кроп Арена», ул. Путевая 5/1.
  • 13 апреля — Ставрополь, «Концерт Холл», ул. Серова 462А.

Билеты стоят от 2000 рублей.

ssshhhiiittt!!! — коллектив, играющий на стыке серф-рока, инди и панка, зародившийся в Ярославле. Еще в 2017 году группа быстро нашла свою аудиторию благодаря характерному звучанию и цепляющей лирике о проблемах молодых людей. Песни активно распространялись фанатами во «ВКонтакте», где быстро набирали тысячи и даже миллионы прослушиваний.

С тех пор «щиты» из простых гаражных рокеров выросли в серьезную команду музыкальных экспериментаторов, собирающих большие и чувственные шоу.

Как сообщали Юга.ру, 10 мая в баре «Сержант Пеппер» краснодарская джаз-рок группа The Zverstvo даст первый за 10 лет большой концерт.

