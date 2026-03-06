Своп, экоурок и встреча волонтеров. В краснодарском книжном особняке пройдет экологический фестиваль
В Краснодаре 9 марта состоится экофестиваль в поддержку организации «Чистая среда» (6+)
Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 9 марта экологический фестиваль в поддержку «Чистой среды».
«Сколько всего мы выбрасываем за один день? Стаканчик кофе по дороге, пакет из магазина, игрушка, из которой «выросли». Свалки растут, реки мелеют, воздух чище не становится. Экология большого города — это не «когда-нибудь потом», — написали организаторы.
В Краснодаре снова пройдет «Гриль! Рест! Фест!»:
Программа:
с 11:00 до 18:00 — своп. Можно принести женскую, мужскую и детскую одежду в хорошем состоянии и забрать то, что понравится. Вход свободный, без записи;
с 11:00 до 12:15 — экоурок «Секреты переработки» (6+). Участники узнают, что такое переработка, почему свалка — это проблема, какие виды вторсырья бывают, как перерабатывается пластик и другое. Вход за любой напиток по записи;
с 12:30 до 14:00 — мастер-класс по росписи имбирных пряников (4+). Гости создадут три пряника в упаковке. Стоимость билета — 750 рублей за ребенка. Необходима запись;
с 15:00 до 16:00 — спектакль «Земля — наш общий дом» (4+). Дети увидят интерактивную историю о том, как спасти лес от мусора. Стоимость билета — 700 рублей за ребенка и взрослого. Необходима запись;
с 16:30 до 17:30 — волонтерская встреча. Приглашают тех, кто готов помочь, но не знает, с чего начать. Ведущая — координатор мероприятий и волонтеров организации «Чистая среда» Диана Кононова-Нагорная. Вход бесплатный по записи;
с 18:00 до 19:30 — просмотр мультфильма «Валли». История о роботе Валли, который трудится на опустевшей Земле, очищая планету от гор мусора, оставленных людьми, улетевшими в космос. В скором времени с ним проиходят события, благодаря которым он встречает друзей и меняет жизнь людей к лучшему. Стоимость билета — любой напиток. Запись не требуется.
Фестиваль пройдет 9 марта в магазине «Бабушка-ракета» на улице Коммунаров, 58Г. Все собранные средства отправятся в экоцентр «Чистая среда».
«Чистая среда» — некоммерческая организация, которая продвигает осознанное потребление и раздельный сбор отходов, а также проводит волонтерские уборки с 2017 года. Помимо этого проект организует различные экопросветительские мероприятия.
В 2021 году «Чистая среда» и АНО «Собиратор» открыли «Экоцентр» — единственный пункт приема вторсырья в Краснодарском крае. Здесь принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.
Также в экоцентре есть секонд-хенд и проходят различные мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, лекции. Помимо этого «Чистая среда» проводит экскурсии для детей, уборки на природе и акции раздельного сбора вторсырья в разных районах Краснодара.
Как писали Юга.ру, с 6 по 12 марта в Ростове пройдет фестиваль «Весна-на-Дону».