Дмитрий Журавлев поделился преимуществами ресейла на Авито и рассказал, зачем покупать и продавать вещи с историей
Актер, ведущий и комик Дмитрий Журавлев стал амбассадором ресейла на Авито
Амбассадором ресейла на платформе и лицом рекламной кампании «Ресейл на Авито — в норме вещей» стал Дмитрий Журавлев. Он поможет взглянуть на вторичный рынок по‑новому и расскажет, что передумать, меняться, отказываться от лишнего — это нормально.
Ресейл (от англ. resale — перепродажа) — вторичный рынок, где продают и покупают товары с историей, чтобы дать им вторую жизнь или найти хорошую вещь по доступной цене.
Дмитрий уже 5 лет пользуется площадкой Авито и выставляет на продажу вещи, с которыми его связывают теплые воспоминания и хорошие истории. Среди его лотов — лонгслив со съемок первых выпусков шоу и леопардовая рубашка, которая, по его словам, добавит новому владельцу немного дикого настроения.
Актер рассказал, почему участвует в проекте: «Для меня ресейл давно стал нормой вещей. Изменения — это то, что делает мою жизнь по-настоящему живой. Я всегда готов расставаться со старым и выбирать новое, потому что я хочу двигаться вперед! Каждая продажа или покупка помогает менять жизнь к лучшему: освобождая место для новых возможностей, новых эмоций, нового тебя».
Как отмечают в Авито, ресейл остается заметным трендом в России и мире. Согласно исследованиям, 73% опрошенных россиян готовы покупать вещи с историей. 68% респондентов выбирают ресейл из-за соотношения цены и качества — например, чтобы купить люксовую вещь в хорошем состоянии дешевле.
Ежемесячная аудитория платформы — 72 млн пользователей. Категорию fashion (с англ. — мода) посещают до 22 млн посетителей в месяц. Электронику и товары для дома ежемесячно ищут 28 млн и 19,5 млн человек соответственно. Каждый день пользователи могут выбрать у частного продавца вещь с историей или купить новую.
Не менее актуальна для аудитории возможность продавать свои вещи на площадке. Сейчас на Авито размещено более 100 млн объявлений от частных продавцов.
«По данным наших исследований, 49% интернет-пользователей уже выставляли свои товары в интернете или делали покупки у частных лиц. Чаще всего пользователи выставляют на продажу одежду и обувь, электронику и бытовую технику и детские товары. Кто-то делает это для заработка, кому-то важно дать вещи вторую жизнь, а для кого-то — это способ освободить пространство для чего-то нового. И мы рады, что амбассадором ресейла на Авито стал именно Дмитрий Журавлев, который давно использует нашу площадку и на собственном опыте оценил преимущества покупки и продажи хороших вещей», — отметил директор департамента маркетинга Авито Товаров Дмитрий Антонов.
