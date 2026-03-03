Краснодарские владельцы ТРЦ «Галерея» и «Красная Площадь» попали в рейтинг королей недвижимости РФ
Forbes опубликовал рейтинг королей российской недвижимости. В него вошли 30 компаний
2 марта журнал Forbes поделился рейтингом королей российской недвижимости. В список вошли 30 компаний, которые больше всего заработали на аренде помещений.
Седьмое место в рейтинге заняло АО «Рамо-М», владеющее ТРЦ «Красная Площадь». Его возглавляют Валерий Сагитов, Андрей и Светлана Липановы, Сергей Айтжанов, Андрей Виноградов. Гендиректор «Рамо-М» — депутат ЗСК от «Единой России» Алексей Бузмаков.
Согласно исследованию, за год доход от аренды у компании достиг 140 млн долларов. «Рамо-М» владеет 778 тыс. кв. метров торговых площадей. Среди крупных проектов компании, помимо краснодарского ТРЦ, «Красная Площадь» в Новороссийске и ТРЦ «Парк Хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти.
В Краснодаре построят крупный ТЦ за 3 млрд рублей:
По данным издания, на десятом месте оказалась «ТПС Недвижимость», которая управляет ТРЦ «Галерея» в Краснодаре и ТРЦ «МореМолл» в Сочи. Она принадлежит Александру Пономаренко, Александру Скоробогатько (партнерам Аркадия Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту) и Лилии Ротенберг (дочери Аркадия Ротенберга).
Forbes выяснил, что по итогам 2025 года доход компании от аренды составил 230 млн долларов. «ТПС Недвижимость» владеет 467 тыс. кв. метров торговых площадей.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара планируют построить подземные переходы возле «Галереи» и «Красной Площади».