2 марта журнал Forbes поделился рейтингом королей российской недвижимости. В список вошли 30 компаний, которые больше всего заработали на аренде помещений.



Седьмое место в рейтинге заняло АО «Рамо-М», владеющее ТРЦ «Красная Площадь». Его возглавляют Валерий Сагитов, Андрей и Светлана Липановы, Сергей Айтжанов, Андрей Виноградов. Гендиректор «Рамо-М» — депутат ЗСК от «Единой России» Алексей Бузмаков.

Согласно исследованию, за год доход от аренды у компании достиг 140 млн долларов. «Рамо-М» владеет 778 тыс. кв. метров торговых площадей. Среди крупных проектов компании, помимо краснодарского ТРЦ, «Красная Площадь» в Новороссийске и ТРЦ «Парк Хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти.