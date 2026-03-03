В центрах занятости Краснодарского края внедрили электронную очередь

Систему электронной очереди подключили в 35 центрах занятости Краснодарского края

Пресс-служба МТС сообщила, что компания настроила систему электронной очереди в 35 филиалах кадровых центров на Кубани. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении: посетители получают талоны через терминалы, а статус вызова отслеживают на интерактивных панелях.

Нововведение ускоряет обслуживание соискателей и сокращает время в очередях. Кроме того, автоматизация позволяет руководству центров объективно оценивать реальную нагрузку на сотрудников.

Центры занятости помогают гражданам не только с поиском работы, но и с обучением, повышением квалификации и психологической поддержкой. Модернизация проходит по нацпроекту «Кадры»: в 2025 году в стране обновили более 480 центров занятости и 162 центра карьеры при вузах и колледжах. Завершить программу планируют к концу 2028 года.

