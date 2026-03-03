В центрах занятости Краснодарского края внедрили электронную очередь
Систему электронной очереди подключили в 35 центрах занятости Краснодарского края
Пресс-служба МТС сообщила, что компания настроила систему электронной очереди в 35 филиалах кадровых центров на Кубани. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении: посетители получают талоны через терминалы, а статус вызова отслеживают на интерактивных панелях.
Нововведение ускоряет обслуживание соискателей и сокращает время в очередях. Кроме того, автоматизация позволяет руководству центров объективно оценивать реальную нагрузку на сотрудников.
Центры занятости помогают гражданам не только с поиском работы, но и с обучением, повышением квалификации и психологической поддержкой. Модернизация проходит по нацпроекту «Кадры»: в 2025 году в стране обновили более 480 центров занятости и 162 центра карьеры при вузах и колледжах. Завершить программу планируют к концу 2028 года.
Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью любых проектов. По его словам, компания накопила большой опыт в модернизации разных сфер — от экономики до ЖКХ. Например, на Кубани МТС уже два года участвует в цифровизации системы питьевого водоснабжения.