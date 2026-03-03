В центрах занятости Краснодарского края внедрили электронную очередь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото jcomp, ru.freepik.com
    © Фото jcomp, ru.freepik.com

Систему электронной очереди подключили в 35 центрах занятости Краснодарского края

Пресс-служба МТС сообщила, что компания настроила систему электронной очереди в 35 филиалах кадровых центров на Кубани. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении: посетители получают талоны через терминалы, а статус вызова отслеживают на интерактивных панелях.

Нововведение ускоряет обслуживание соискателей и сокращает время в очередях. Кроме того, автоматизация позволяет руководству центров объективно оценивать реальную нагрузку на сотрудников.

Центры занятости помогают гражданам не только с поиском работы, но и с обучением, повышением квалификации и психологической поддержкой. Модернизация проходит по нацпроекту «Кадры»: в 2025 году в стране обновили более 480 центров занятости и 162 центра карьеры при вузах и колледжах. Завершить программу планируют к концу 2028 года.

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью любых проектов. По его словам, компания накопила большой опыт в модернизации разных сфер — от экономики до ЖКХ. Например, на Кубани МТС уже два года участвует в цифровизации системы питьевого водоснабжения.

Читайте также: Говорит НейроКондратьев. Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект.

Инфраструктура Искусственный интеллект МТС общество Работа Технологии Трудоустройство

Новости

Краснодарские владельцы ТРЦ «Галерея» и «Красная Площадь» попали в рейтинг королей недвижимости РФ
На берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом
В Краснодарском крае подорожали платные дороги. Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов
В Краснодаре 3 марта почти 100 домов останутся без света
В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России

Лента новостей

В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Сегодня, 11:11
В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
К чемпионству готовы!
Вчера, 14:15
К чемпионству готовы!
Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод
Сегодня, 10:56
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод
В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов

Реклама на сайте