В Краснодаре 3 марта почти 100 домов останутся без света
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 3 марта в Краснодаре отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Агрономическая, 1;
- Артельный 5-й проезд, 27;
- Айвазовского, 77;
- Бирюзовая, 1, 3;
- Бургасская, 2, 4, 13/2;
- Гагарина, 51/5, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73;
- 1-я Гвардейская, 11;
- Герцена, 172, 174, 176, 178, 180;
- Горького, 93, 95;
- Демидовская, 63, 65;
- Дзержинского, 106, 108, 116, 116/2, 116/7, 118, 239;
- Домбайская, 9;
- Жемчужная, 1, 1/2;
- Измаильская, 8, 15;
- Комарова, 58;
- Коммунаров, 132, 134, 138, 150;
- Красная, 83, 85, 89, 91;
- Луговой проезд, 50;
- Лучистый 2-й проезд, 2, 3;
- Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
- Мачуги, 84, 101, 111;
- Офицерская, 43, 45;
- Пашковская, 56, 70, 107, 124, 130;
- Пригородный 1-й проезд, 56;
- Пригородный 2-й проезд, 30/1;
- Раздельная, 1, 27, 37, 37/1;
- Раздельный 2-й проезд, 13, 15;
- Ратной Славы, 33, 54;
- Рашпилевская, 109, 119, 125, 301, 313, 315;
- Рымнинская, 11;
- Седина, 110, 117, 128, 143;
- Скобелева, 6, 31;
- Соколова, 19;
- Степная, 37;
- Шевкунова, 21, 22;
- Шоссе Нефтяников, 8;
- Янковского, 88;
- Ярославская, 128, 130.
Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.
