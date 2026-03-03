В Краснодаре 3 марта почти 100 домов останутся без света

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 3 марта в Краснодаре отключат электроэнергию. 

Читайте также:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Агрономическая, 1;
  • Артельный 5-й проезд, 27;
  • Айвазовского, 77;
  • Бирюзовая, 1, 3;
  • Бургасская, 2, 4, 13/2;
  • Гагарина, 51/5, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73;
  • 1-я Гвардейская, 11;
  • Герцена, 172, 174, 176, 178, 180;
  • Горького, 93, 95;
  • Демидовская, 63, 65;
  • Дзержинского, 106, 108, 116, 116/2, 116/7, 118, 239;
  • Домбайская, 9;
  • Жемчужная, 1, 1/2;
  • Измаильская, 8, 15;
  • Комарова, 58;
  • Коммунаров, 132, 134, 138, 150;
  • Красная, 83, 85, 89, 91;
  • Луговой проезд, 50;
  • Лучистый 2-й проезд, 2, 3;
  • Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
  • Мачуги, 84, 101, 111;
  • Офицерская, 43, 45;
  • Пашковская, 56, 70, 107, 124, 130;
  • Пригородный 1-й проезд, 56;
  • Пригородный 2-й проезд, 30/1;
  • Раздельная, 1, 27, 37, 37/1;
  • Раздельный 2-й проезд, 13, 15;
  • Ратной Славы, 33, 54;
  • Рашпилевская, 109, 119, 125, 301, 313, 315;
  • Рымнинская, 11;
  • Седина, 110, 117, 128, 143;
  • Скобелева, 6, 31;
  • Соколова, 19;
  • Степная, 37;
  • Шевкунова, 21, 22;
  • Шоссе Нефтяников, 8;
  • Янковского, 88;
  • Ярославская, 128, 130.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодарском крае подорожали платные дороги. Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов
В Краснодаре 3 марта почти 100 домов останутся без света
В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России
В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики
В Краснодаре в преддверии 8 Марта покажут вторую часть «Сумерек»

Лента новостей

Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Вчера, 12:49
Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Мэр показал кадры разрушенных домов
Бердвотчинг в Краснодаре
27 февраля, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
27 февраля, 16:03
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
Парк «Краснодар» готовится к весне

Реклама на сайте