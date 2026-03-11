Как создать сайт для малого бизнеса при ограниченном бюджете: 4 рабочих способа
Эксперты рассказали, как малому бизнесу обзавестись собственным сайтом без лишних затрат
Для современной компании сайт — обязательный инструмент. Неважно, нужна вам страница-визитка или полноценный интернет-магазин: онлайн-представительство нужно для продаж, продвижения и развития. Рассказываем, как его создать, если бюджет ограничен.
Конструкторы
Чаще всего предприниматели выбирают специальный конструктор сайтов. Такие сервисы стали популярны давно, прошли несколько этапов развития, а сейчас активно внедряют искусственный интеллект. Вот их главные плюсы:
-
сайт можно получить за считанные часы;
-
доступен широкий набор функций и настроек;
-
легко интегрировать с другими сервисами, и сайт сразу корректно работает на всех устройствах;
-
часто хостинг уже включен;
-
не нужны знания программирования и помощь специалиста.
ИИ делает дизайн более живым и нешаблонным. Правда, возможности что-то изменить под себя ограничены инструментарием редактора. Конкуренция на этом рынке огромная, платформ и тарифов много — остается только выбрать подходящий.
Система управления контентом (CMS)
Это платформы, которые созданы специально для наполнения и управления сайтом. С их помощью можно собрать практически любой многостраничный сайт даже без глубоких знаний в коде. Такие системы гораздо гибче конструкторов, но придется либо разбираться самому, либо нанять специалиста. Домен и хостинг нужно покупать отдельно. В целом CMS сложнее, но они вполне по карману даже небольшой фирме или ИП.
Решения банков и маркетплейсов
Крупные компании, которые работают с небольшим бизнесом, давно не ограничиваются одним продуктом — они дают доступ к целой экосистеме. Банки и маркетплейсы, например, часто предлагают своим клиентам создать сайт как сопутствующую услугу. Чтобы воспользоваться этим вариантом, нужно стать их клиентом. Если вы и так планировали с ними работать, стоит присмотреться к этому способу.
Студия или фрилансеры
Несложный сайт можно заказать у разработчиков. Обычно это выходит немного дороже, но в техническом задании вы пропишете любые требования и получите сайт, заточенный именно под ваши задачи. Правда, сразу нужно продумать, кто будет его сопровождать дальше, — это тоже стоит денег.
