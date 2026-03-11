Как создать сайт для малого бизнеса при ограниченном бюджете: 4 рабочих способа

Реклама
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Эксперты рассказали, как малому бизнесу обзавестись собственным сайтом без лишних затрат

Для современной компании сайт — обязательный инструмент. Неважно, нужна вам страница-визитка или полноценный интернет-магазин: онлайн-представительство нужно для продаж, продвижения и развития. Рассказываем, как его создать, если бюджет ограничен.

Конструкторы

Чаще всего предприниматели выбирают специальный конструктор сайтов. Такие сервисы стали популярны давно, прошли несколько этапов развития, а сейчас активно внедряют искусственный интеллект. Вот их главные плюсы:

  • сайт можно получить за считанные часы;

  • доступен широкий набор функций и настроек;

  • легко интегрировать с другими сервисами, и сайт сразу корректно работает на всех устройствах;

  • часто хостинг уже включен;

  • не нужны знания программирования и помощь специалиста.

ИИ делает дизайн более живым и нешаблонным. Правда, возможности что-то изменить под себя ограничены инструментарием редактора. Конкуренция на этом рынке огромная, платформ и тарифов много — остается только выбрать подходящий.

Говорит НейроКондратьев:

Система управления контентом (CMS)

Это платформы, которые созданы специально для наполнения и управления сайтом. С их помощью можно собрать практически любой многостраничный сайт даже без глубоких знаний в коде. Такие системы гораздо гибче конструкторов, но придется либо разбираться самому, либо нанять специалиста. Домен и хостинг нужно покупать отдельно. В целом CMS сложнее, но они вполне по карману даже небольшой фирме или ИП.

Решения банков и маркетплейсов

Крупные компании, которые работают с небольшим бизнесом, давно не ограничиваются одним продуктом — они дают доступ к целой экосистеме. Банки и маркетплейсы, например, часто предлагают своим клиентам создать сайт как сопутствующую услугу. Чтобы воспользоваться этим вариантом, нужно стать их клиентом. Если вы и так планировали с ними работать, стоит присмотреться к этому способу.

«Магазины превратились в музеи вещей»:

Студия или фрилансеры

Несложный сайт можно заказать у разработчиков. Обычно это выходит немного дороже, но в техническом задании вы пропишете любые требования и получите сайт, заточенный именно под ваши задачи. Правда, сразу нужно продумать, кто будет его сопровождать дальше, — это тоже стоит денег.

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинске начал работать IT-колледж, который готовит программистов и инженеров для крупнейших российских компаний в сфере энергетики, агробизнеса и авиации.

IT Интернет Искусственный интеллект Компьютеры Малый и средний бизнес Технологии

Новости

В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали
Спортсмен из Чечни взял серебро первенства Европы по борьбе
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет. Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Новую набережную в Анапе не откроют в этом году. Сроки перенесли
«Отомстили» за сладкие букеты. Школьники Ставрополя подарили одноклассницам губки для мытья посуды на 8 Марта
Два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году

Лента новостей

Реклама на сайте