Ксения Собчак собрала образы Бураку Озчивиту на Авито

К премьере спектакля «Самая красивая девушка Стамбула» Ксения Собчак подготовила для турецкого актера Бурака Озчивита два образа. Оба варианта она собрала на Авито

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в популярных турецких сериалах «Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь», прибудет в Москву 2 марта с премьерой спектакля «Самая красивая девушка Стамбула». Актер посетит в Москве два мероприятия: вечеринку после спектакля и утреннюю пресс-конференцию. Ксения Собчак подобрала мировой кинозвезде образы на Авито для обоих выходов.

Для создания образов Ксения Собчак использовала винтажные и ресейл-вещи [от англ. resale — перепродажа] премиальных брендов, найденные на Авито. Для пресс-конференции Ксения выбрала кашемировый пиджак, вельветовые брюки и трикотажную водолазку культовых итальянских брендов. Для вечернего мероприятия она составила более смелый комплект: его ярким акцентом стала кожаная куртка всемирно известного японского дизайнера. В образ также вошли джинсы, белое поло и смелые аксессуары. Все вещи обошлись в 680 тысяч рублей — это почти на 50% дешевле аналогичных товаров из бутика.

«Создание модного образа — это сложный процесс: нужно не просто разбираться в брендах, но учитывать современные тренды, специфику мероприятия и, конечно же, личный стиль человека, который становится его узнаваемым почерком. В случае с Бураком Озчивитом акцент был сделан на привычном ему стиле: маскулинные вещи с хорошим кроем, акцент на качественных материалах и сдержанные цвета, знакомые нам по его гардеробу. При этом нам удалось найти по-настоящему редкие предметы, например, брутальную куртку с типичным японским интеллектуальным акцентом в стиле деконструктивизма», — рассказала Ксения Собчак.

Моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула» — первая театральная работа режиссера Чагры Шенсоя, известного по ролям в популярных исторических сериалах «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул». В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула». Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить. Спектакли пройдут 2 марта в Москве, 20 марта в Казани и 24 марта в Санкт-Петербурге.

«Самая красивая девушка Стамбула» — это история, в которой каждый зритель может узнать часть себя. Сцена — особое место, где эмоции рождаются прямо в моменте и становятся общими для актера и зала. Мы рассказываем простую, но очень искреннюю историю о любви, надежде и человеческих чувствах. И каждый вечер эта история звучит немного по-новому благодаря энергии зрителей», — поделился Бурак Озчивит.